Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов возглавил медиарейтинг глав заксобраний ЦФО

Опубликован октябрьский медиарейтинг глав законодательных органов РФ. По итогам месяца председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов оказался на третьем месте после председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова (1 место) и председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко (2 место). В рейтинге глав законодательных органов Центрального федерального округа Владимир Нетёсов занял первое место, обогнав председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова и председателя Московской городской Думы Алексея Шапошникова.

Напомним, что в октябре председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов провел совещание по вопросам переселения граждан из аварийного жилья и посетил новый микрорайон, где будут предоставлены квартиры для жителей ветхих домов. Он сообщил, что в период 2019-2025 годов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Воронежской области будет расселено 25 непригодных для проживания многоквартирных домов. Кроме того, Владимир Нетёсов побывал с инспекционной поездкой в детских садах, построенных в рамках нацпроекта. В ходе посещения нового детского сада в Воронеже Владимир Нетёсов сообщил, что в детских садах Воронежской области в течение 2020 и 2021 годов будет создано свыше 2,6 тысячи мест для детей от полутора до трех лет.

Также Владимир Нетёсов принял участие в заседании Президиума Совета законодателей РФ, где были рассмотрены вопросы защиты законных прав заемщиков и поддержка молодых и многодетных семей.

Владимир Нетёсов вместе с членами Молодежного парламента региона высадил саженцы на месте горельников в Левобережном лесничестве Воронежа, а затем вместе с депутатами Воронежской областной Думы принял участие в субботнике.

Напомним, что в октябре депутаты Воронежской областной Думы приняли масштабный блок экономических законов, а также ряд законов социальной направленности. Например, депутаты продлили период льготного проезда в электричках для студентов и школьников. Кроме того парламентарии усовершенствовали региональный закон о защите прав дольщиков.

Также, в октябре при поддержке Воронежской областной Думы прошел региональный этап акции «Онкопатруль».