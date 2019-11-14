2019-11-14T12:38:40+03:00
Общество

На Нововоронежской АЭС выбрали лучших молодых работников года

На Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) подвели итоги конкурса «Энергия молодых». Участие в нём принял 21 молодой работник станции
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Конкурс проходил по двум номинациям - «Восходящая звезда», в которой свои силы пробовали работники в возрасте до 30 лет со стажем работы на НВ АЭС до трёх лет, и «Молодой лидер», где к участию приглашались все работники до 35 лет. Цель конкурса – развитие кадрового потенциала молодёжи.

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На первом этапе участники присылали свои анкеты. После их рассмотрения и оценки комиссия выбрала девять финалистов. На следующем этапе, который прошёл в формате открытого заседания, молодые работники выступили с презентацией о себе и своих достижениях за прошедший год. Члены жюри под председательством директора Нововоронежской АЭС Владимира Поварова слушали доклады и задавали вопросы.

Претенденты оценивались по семи критериям - производственная деятельность, участие в проектах по ключевым направлениям отрасли, подача предложений по улучшению, участие в ПСР-проектах, конференциях, конкурсах профмастерства, публикация статей и научно-технических докладов.

В номинации «Восходящая звезда» третье место заняла инженер-физик отдела ядерной безопасности и надёжности Елена Жилкина. Второе место – у инженера-программиста отдела информационно-коммуникационных технологий Кирилла Виткалова. Победителем стала инженер-радиометрист отдела радиационной безопасности Елена Витковская.

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«Участие в конкурсе – очень полезный опыт для меня, это возможность проанализировать свою деятельность, понять, что уже сделано, а также подумать над новыми направлениями и проектами, пообщаться с коллегами, получить обратную связь и советы от руководства», - отметила Елена Витковская.

В номинации «Молодой лидер» третье место присудили ведущему инженеру по управлению реактором реакторного цеха энергоблока №6 Сергею Яурову. Второе место – у начальника смены реакторного цеха энергоблока № 6 Александра Тихонова. Победителем признан ведущий инженер по релейной защите и автоматике электрического цеха Александр Зимин.

«Для меня работа на Нововоронежской АЭС значит многое, это инструмент для реализации себя. В этом году я привёз два серебра с отраслевого чемпионата профессионального мастерства AtomSkills и с национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech. В конкурсах такого масштаба я участвовал впервые, мои победы – заслуга всего коллектива. В следующем году мне предстоит взять новую планку - стать главным экспертом на дивизиональном чемпионате Reaskills», - рассказал Александр Зимин.

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Все девять финалистов конкурса получили дипломы и подарки, также для них предусмотрено материальное поощрение. Работники, занявшие первые места, будут защищать честь станции на заключительном этапе конкурса, который пройдёт среди всех предприятий электроэнергетического дивизиона.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 45 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

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Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 г. Энергоблок №6 сдан в эксплуатацию 27 февраля 2017 г., энергоблок №7 - 31 октября 2019 г.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

ИСТОЧНИК KP.RU

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