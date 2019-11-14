Индивидуальное отношение: как проходит диспансеризация в Воронежской области

Спикер регионального парламента ознакомился с работой call-центра, регистратуры, отделений поликлиники, а также пообщался с медицинским персоналом и пациентами.

Напомним, в 2019 году приняты новые правила прохождения медицинских профилактических осмотров. Граждане в возрасте от 18 до 39 лет будут раз в год проходить профосмотр (раз в 3 года диспансеризацию), а с 40 лет – ежегодно диспансеризацию. К тому же сама программа диспансеризации была качественно расширена. Например, в нее включен скрининг семи наиболее распространенных онкологических заболеваний.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов на примере поликлиники №3 посмотрел, как проходит этот процесс в регионе.

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Заведующая медучреждением Юлия Попова сообщила спикеру регионального парламента, что медучреждение обслуживает 63 143 воронежца и рассчитана на 524 посещения в смену. В структуру подразделения входят два отделения общеврачебной практики, отделение медицинской профилактики, отделение первичной специализированной помощи, отделение инструментально-диагностических методов исследования, физиотерапевтическое отделение. Также функционирует дневной стационар на 45 койко-мест.

– Работаем с каждым пациентом индивидуально, – рассказала председателю Воронежской областной Думы Владимиру Нетёсову заведующая поликлиникой Юлия Попова. Звонки, смс-рассылка и даже персональное приглашение на диспансеризацию сделали свое дело. В 2019 проверить здоровье к врачам пришло почти вдвое больше работающего населения, чем в предыдущий год.

Задача всей медицины, особенно той, которая работает на амбулаторно-поликлиническом этапе, – это профилактика. Как известно, предупредить заболевание намного проще, чем лечить, – говорит Юлия Попова. – Мы проанализировали и выяснили, что сейчас не работают объявления в лифтах или у подъездов, работает только индивидуальный подход к каждому жителю города. Мы обзваниваем пациентов и приглашаем каждого на обследование. Охват диспансеризацией должен быть 100% в каждой поликлинике. Результаты дают о себе знать. За этот год в ходе диспансеризации у нас было выявлено более 1,5 тысяч человек с теми или иными заболеваниями на ранней стадии, которые поддаются эффективному лечению.

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Всего на 2019 год в план диспансеризации по Воронежской области включено 663433 человек, за 9 месяцев осмотр прошли 471390 человек, из них на второй этап для дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания направлено 127886 человек (27%). Впервые взято на диспансерный учет 37800 человек.

Чтобы увеличить охват населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией, в Воронежской области работают мобильные медицинские бригады по оказанию первичной медико-санитарной помощи населению в сельских населенных пунктах. Всего сформировано 50 мобильных медицинских бригад, с помощью которых за 9 месяцев этого года проведена диспансеризация 7548 граждан. В пяти районах области осуществляют свою работу мобильные фельдшерско-акушерские пункты, выезды на которых осуществляются в населенные пункты с численностью жителей менее 100 человек несколько раз в месяц.

Владимир Нетёсов отметил, что необходимо активно информировать жителей региона о важности прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

– Важно, чтобы воронежцы как можно дольше оставались здоровыми и активными, сохраняли мотивацию к ведению здорового образа жизни. В этом году приняты новые нормативные документы по порядку проведения профосмотров и диспансеризации. Граждане в возрасте от 18 до 39 лет будут раз в год проходить профосмотр и раз в три года диспансеризацию, а с 40 лет – ежегодную диспансеризацию. Напомню, что для прохождения диспансеризации граждане имеют право на освобождение от работы на один рабочий день.Кроме того, с этого года качественно расширена программа диспансеризации, например, в нее включен скрининг семи наиболее распространенных онкологических заболеваний. А с 2020 года в программе диспансеризации акцент будет сделан на здоровье старшего поколения – включаются дополнительные меры скрининга для людей старше 65 лет,– подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Жительница Воронежа Татьяна рассказала, что взяла освобождение от работы на один день для прохождения диспансеризации. Но, по факту на врачебный осмотр и процедуры в поликлинике №3 ушло менее двух часов. Данное медучреждение – один из участников проекта «Бережливая поликлиника». Здесь реорганизовано отделение медицинской профилактики по принципу разделения потоков «больных» и «здоровых» посетителей, создана «регистратура здорового пациента», организована работа процедурных кабинетов по принципу «вход-выход», организован «диспансерный день» для проведения диспансерного осмотра пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением.

Заведующая поликлиникой Юлия Попова сообщила, что в прошлом году также была капитально отремонтирована детская поликлиника №8, входящая в структуру БУЗ ВО «ВГП №3». После ремонта здесь созданы зоны рекреации для повышения комфортности ожидания, в холлах установлены инфоматы, информационные мониторы, введено зонирование внутреннего пространства. С целью сокращения сроков проведения профилактических осмотров детей, введен «единый талон», по которому проводится комплексный осмотр, включая лабораторные и функциональные исследования.

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Владимир Нетёсов подчеркнул значимость проводимых преобразований и отметил, что такая работа должна быть продолжена.

– При ремонте поликлиник надо сразу принимать во внимание критерии «бережливого производства», чтобы люди не тратили время в очередях и своевременно получали необходимую помощь, – сказал он. – До 2024 года планируется перевести на новые стандарты медицинские организации Воронежской области, оказывающие первичную медико-санитарную помощь.