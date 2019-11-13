2019-11-13T18:46:40+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг: цифровизация станет важным трендом рынка автолизинга

«Финансовая отрасль сегодня значительно продвигается в цифровизации. Российские банки по данному направлению занимают лидирующие позиции в мире
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер принял участие в панельной сессии XVIII Ежегодной профессиональной конференции «Лизинг в России», в ходе которого заявил, что цифровизация станет одной из важнейших тенденцией развития рынка автолизинга в ближайшие годы.

«Финансовая отрасль сегодня значительно продвигается в цифровизации. Российские банки по данному направлению занимают лидирующие позиции в мире. Рынок лизинга несколько отстал от банковского сектора, но в ближайшем будущем и здесь должна произойти цифровая трансформация. Особенно актуально это будет для автолизинга как сегмента, где основной объем приходится на небольшие коробочные сделки. Цифровизация позволит сократить операционные расходы и сделает продукт максимально удобным для клиента. Клиентоцентричность и цифровизация бизнеса являются ключевыми приоритетами стратегии ВТБ сегодня. Цифровой лизинг войдет в цифровой омниканальный контур нашей группы уже в ближайшем будущем», - отметил Дмитрий Ивантер.

Уже сейчас для клиентов ВТБ Лизинг доступен личный кабинет, в котором приводятся данные по всем лизинговым договорам, транспортным средствам, страховым полисам и штрафам ГИБДД (для транспорта, зарегистрированного в ГИБДД на ВТБ Лизинг). Там же представлена информация о внесенных платежах и приведены даты последующих, счета-фактуры, персональные спецпредложения и акции. Следующим этапом станет перевод документооборота с клиентами в электронный формат, переход на «безбумажные сделки». ВТБ Лизинг уже организовал такую работу с первичными бухгалтерскими документами, далее планируется автоматизировать весь процесс. Решение позволит экономить время и деньги клиентов, сделает сервис удобнее. Компания ставит перед собой цель – организовать полноценную онлайн покупку, чтобы весь процесс приобретения автомобиля клиент мог пройти в режиме онлайн - от выбора машины до заключения сделки.

«Мы работаем в В2В сегменте, в котором сервис на персональном мобильном телефоне не так актуален. Тем не менее, мобильные сервисы будут востребованы, как во внутренних бизнес-процессах, так и в виде клиентских мобильных приложений. У нас уже много наработок в этом направлении. Скорейшее внедрение подобных практик будет ключевым конкурентным преимуществом как для привлечения новых клиентов, так и для повышения лояльности действующих. Сегмент легкового транспорта – наиболее удобное поле для реализации подобных пилотных проектов, в дальнейшем электронный лизинг может охватить и другие сегменты автолизинга: грузовой и коммерческий транспорт, самоходные машины, спецтехнику и автобусы», - подчеркнул Дмитрий Ивантер. Банк ВТБ (ПАО)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ВТБ и ВЭБ.РФ выдали первый транш в рамках фабрики проектного финансирования на строительство угольного терминала в Ванино
Банки-партнеры выдали первый транш в рамках фабрики проектного финансирования на строительство высокотехнологичного угольного терминала, которое реализуется в морском порту Ванино в Хабаровском крае
ВТБ Лизинг признан лидером рынка в сегментах железнодорожной и строительной техники
ВТБ Лизинг получил награды как лидер российского рынка в рамках XVIII Ежегодной профессиональной конференции «Лизинг в России». Мероприятие прошло в Москве, его организатором выступает рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика)
ВТБ приобрел контрольную долю в сервисе управления недвижимостью «Домиленд»
В рамках развития жилищной экосистемы ВТБ достиг договоренности по приобретению контрольной доли в компании «Домиленд» – одной из ведущих систем для управления недвижимостью в России
Новости 24
В Воронежской области разыскивают 89-летнюю бабушку
В Воронежской области горе-отца объявили в розыск из-за крупного долга по алиментам
Прокуратура нашла просроченную продукцию в супермаркетах Воронежа
В селе Воронежской области убили женщину
Таксист с оторванной головой: в Воронеже следователи возбудили дело по статье «Убийство»
Воронежцы в воскресенье смогут сдать в утиль бытовую и офисную технику
В Воронежской области региональный маткапитал увеличат до 150 тысяч рублей
Следователи начали проверку по факту выброшенных в Воронежской области медицинских карт
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов возглавил медиарейтинг глав заксобраний ЦФО
В следующем году в Воронеже установят «Стену памяти» из кортеновской стали
В Воронежской области на улице райцентра нашли разбросанные истории болезни
В Воронеже жильцы заблокировали внутриквартальный проезд