2019-11-08T17:26:22+03:00
Общество

Губернатор Воронежской области поздравил директора Нововоронежской АЭС со сдачей энергоблока № 7 в эксплуатацию

8 ноября 2019 года губернатор Воронежской области Александр Гусев встретился с заместителем генерального директора – директором филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» Владимиром Поваровым
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Владимир Поваров рассказал губернатору, что 31 октября 2019 года на 30 дней раньше срока был сдан в эксплуатацию инновационный энергоблок № 7 поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200 Нововоронежской АЭС.

«Это серьезная победа и Нововоронежской атомной станции, и промышленности области в целом», – подчеркнул Владимир Петрович.

Глава региона поздравил руководство и коллектив атомной станции с таким важным событием и пожелал им успешной и безаварийной работы.

Как пояснил Владимир Поваров, в настоящее время на Нововоронежской АЭС эксплуатируются четыре энергоблока: № 4 с реактором ВВЭР-440, № 5 с реактором ВВЭР-1000, и инновационные энергоблоки № 6 и 7 с реактором ВВЭР-1200. Все они работают на номинальном уровне мощности с максимальной нагрузкой, на 90% обеспечивая потребности Воронежской области в электроэнергии.

Было отмечено, что стабильная работа Нововоронежской АЭС позволяет получать серьезную прибыль и, соответственно, пополнять областную казну. Так уже в 2020 году в бюджет области поступит более 1 млрд. рублей в качестве налога на имущество.

Кроме того, речь шла и об участии предприятия в развитии города-спутника Нововоронежа.

Здесь продолжает действовать Соглашение о сотрудничестве, подписанное в 2012 году между ГК «Росатом» и правительством Воронежской области. Благодаря этому Нововоронеж получает дополнительные средства, которые идут на развитие инфраструктуры муниципалитета.

Владимир Поваров заверил, что все планы на 2019 год в рамках Соглашения будут реализованы. В настоящее время продолжается возведение спортивно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. Сдать этот современный объект в эксплуатацию планируется к концу 2020 года. Директор атомной станции добавил, что проект также предполагает благоустройство набережной.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 45 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969 г., третий – в 1971 г., четвертый – в 1972 г., пятый – в 1980 г. Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 г. и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 г. Энергоблок №6 сдан в эксплуатацию 27 февраля 2017 г., энергоблок №7 - 31 октября 2019 года.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

ИСТОЧНИК KP.RU

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