2019-11-08T11:14:27+03:00
Экономика

Клиенты ВТБ дистанционно открыли более 1,5 млн вкладов

С начала 2019 года клиенты ВТБ открыли более 1,5 млн вкладов и накопительных счетов через цифровые каналы банка на общую сумму 1,4 трлн рублей, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года
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В сентябре 2019 г. около 64% вкладов клиенты ВТБ оформляли онлайн, за год их доля выросла на 11 п.п. Наибольшей популярностью пользуются вклады с максимальной доходностью без возможности пополнения и снятия средств, их доля составляет более 90%. В этом году особым спросом пользуются накопительные счета, при этом сумма их пополнения через онлайн-каналы в два раза выше, чем в офисе.

Дистанционное оформление вкладов через цифровые каналы имеет ряд преимуществ: например, по сезонному предложению «Время роста» действует повышенная процентная ставка до 7,8% при условии капитализации процентов и подключении опции «Сбережения». Банк также упростил процесс выбора и оформления сберегательных продуктов: теперь открыть депозит пользователи ВТБ-Онлайн могут в разделе «Витрина →Сбережения».

Помимо классических сберегательных предложений клиенты банка проявляют все больший интерес к инвестиционным продуктам. С начала 2019 года в ВТБ открыто более 360 тысяч новых брокерских счетов. На текущий момент в массовой рознице 99% из них оформляются через ВТБ-Онлайн.

Ранее ВТБ запустил функционал по открытию вкладов и накопительных счетов в банкоматах. Линейка депозитов идентична той, что представлена в офисе или в ВТБ-Онлайн.

Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ, отметил: «В рамках реализации стратегии, направленной на диджитализацию бизнеса ВТБ, мы продолжаем улучшать функциональность цифровых каналов и стремимся к тому, чтобы 100% наших продуктов были доступны клиентам онлайн. В следующем году мы намерены довести объем вкладов, открытых дистанционно, до 70%, кредитов – до 25%. Сегодня число активных пользователей мобильного и интернет-банка ВТБ уже превышает 6,5 млн человек, и я уверен, что новые цифровые продукты ВТБ позволят нам продолжить планомерно наращивать нашу клиентскую базу». Банк ВТБ (ПАО)

ИСТОЧНИК KP.RU

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