Владимир Нетёсов рассказал, как ведется работа над бюджетом региона-2020

«Круглый стол» состоялся 8 ноября в правительстве региона в рамках выездного заседания подкомитета по реализации профильных государственных программ Российской Федерации комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

В работе заседания на тему «Межбюджетные отношения: проблемы и перспективы» приняли участие губернатор Александр Гусев, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, депутаты регионального парламента, руководители ряда департаментов областного правительства, представители муниципальных образований Воронежской области.

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Открывая встречу, Александр Гусев рассказал о планируемых изменениях в межбюджетное распределение средств, которые собираются в консолидированный бюджет региона. Новая схема позволит поддержать полномочия муниципалитетов дополнительными ресурсами.

В ходе «круглого стола» с докладом выступил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. Он отметил, что депутатским корпусом регионального парламента внимательно изучены последние изменения в Бюджетном Кодексе, которые расширяют полномочия законодательных собраний в формировании бюджетов. В том числе, что очень важно, в части распределения субсидий из региональных бюджетов – муниципальным.

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– В соответствии с нововведениями при рассмотрении на заседании Воронежской областной Думы перечня таких субсидий мы будем в обязательном порядке учитывать мнение не только органов местного самоуправления, но и самих жителей, наших избирателей, если речь идет, например, о строительстве школы, детского сада, дома культуры или другого муниципального объекта социальной сферы. Это позволит сбалансировать бюджеты муниципальных образований и даст возможность органам местного самоуправления в полной мере использовать свои полномочия по решению вопросов местного значения, – сказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Он также отметил, что в соответствии с законодательством 31 октября законопроект о бюджете области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов поступил в Воронежскую областную Думу.

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– Работа над главным финансовым документом ведется гласно, открыто, с участием депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, Контрольно-счетной палаты, представителей экспертного сообщества, общественных и политических организаций, а также средств массовой информации. Хотел бы подчеркнуть, что еще никогда на поддержку бюджетов муниципальных районов не направлялось столько средств – 33 млрд рублей в виде 109 видов межбюджетных трансфертов – это почти треть областного бюджета, – сказал Владимир Нетёсов.

В ходе круглого стола с докладами выступили также председатель Комитета Воронежской областной Думы по бюджетной политике, налогам и финансам Александр Вериковский, глава администрации Борисоглебского городского округа Андрей Пищугин и глава администрации Петропавловского муниципального района Юрий Шевченко.