Воронежские филологи: «Окончив бакалавриат, можно преподавать также, как и после магистратуры»

Преподаватель Воронежского госуниверситета Людмила Кольцова попросила Владимира Путина вернуть пятилетнее обучение для филологов. На заседании Совета при президенте по русскому языку доктор филологических наук заявила, что переход на двухступенчатую систему образования (бакалавриат и магистратуру) неразумен для учителей русского языка и литературы. Людмила Михайловна заявила, что четырех лет не хватает для хорошей базы (поэтому директора школ не хотят принимать выпускников на работу), а в магистратуре мало бюджетных мест, чтобы все смогли продолжить обучение.

ВОПРОС РАССМОТРИТ МИНИСТЕРСТВО

Президент попросил министра науки и высшего образования Михаила Котюкова решить проблему с некоммерческим набором, насчет двухступенчатой системы образования Владимир Путин отметил, что у него нет окончательного мнения.

- Эффективно ли делить на бакалавриат и магистратуру образование по русскому языку и литературе? Что это дает? Бакалавриат преподает только в младших классах, а магистратура - в старших? Это не решение, это размышления. Надо понять, есть ли здесь какой-то смысл или надо, как предлагает коллега, вернуть прежнюю систему и давать филологам полноценное образование.

Слова Людмилы Кольцовой прокомментировал и ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий:

- Пять лет позволяют подготовить готового и всестороннего подкованного специалиста-русиста. В то же время, студент, окончивший бакалавриат, имеет право скорректировать свою профессиональную траекторию, выбрав магистерскую программу по смежному профилю и получить большие конкурентные преимущества на рынке труда. Вопрос требует обстоятельного обсуждения в профессиональном сообществе. Тезис «чем больше бюджетных мест, тем лучше» для вуза, с точки зрения профессионального эгоизма, совершенно верный, но необходимо корректировать потребности, исходя из сложившейся ситуации.

Также Ендовицкий отметил, что министерство образования анонсировало внесение коррективов в методику распределения контрольных цифр приема, и большую часть бюджетных мест из столичных вузов передадут в региональные учебные заведения.

«БЫВАЛИ ТРУДНОСТИ ИЗ-ЗА УРЕЗАННОЙ ПРОГРАММЫ В ВУЗЕ»

А что же думают по поводу двухступенчатой системы образования сами молодые учителя? Отказывали ли им в работе по причине образования бакалавра? Сложно ли в принципе филологу трудоустроиться? Поддерживают ли они идею возвращения пятилетнего образования для учителей русского языка и литературы? «Комсомолка» собрала мнения пяти педагогов.

Дарья Черномазова проработала два года в воронежской гимназии имени Платонова, сейчас занимается репетиторством:

- Начала преподавать после бакалавриата ВГУ, параллельно училась на заочке в магистратуре. Найти работу было легко, поскольку сейчас очень не хватает учителей, особенно молодых. Все уходят, потому что их не устраивает огромная нагрузка и неадекватная за такой труд зарплата. Ты погружен в работу 24 часа семь дней в неделю, а больше 20 тысяч можешь и не получить со всеми бонусами и надбавками. Что касается специалитета, он необходим. Мы учились на бакалавриате уже по урезанной программе, некоторые курсы просто «пробегали», поэтому многую информацию приходилось получать самостоятельно. И в рабочих моментах бывали трудности, именно из-за того, что в программе не оказалось углубленного изучения отдельных тем. В магистратуре мы преимущественно разбирались в терминологии, чтобы нас поняли те, кто пришли на филфак с других факультетов. Это тормозило учебный процесс. Филолог может преподавать после бакалавриата, но если есть возможность вернуться к специалитету, то качество знаний заметно бы улучшилось.

Лилия Кайгородова полтора года преподавала в школе №102 Воронежа, временно прекратила учительскую деятельность из-за переезда:

- Трудоустроиться было несложно. Начала работать, доучиваясь в бакалавриате. В тот момент школу только открывали, требовались филологи. К тому же, у нас в педуниверситете отлично работал отдел по трудоустройству. Регулярно появлялись вакансии и в сельские, и в городские учебные заведения. Вопрос в том, что сами выпускники не хотят идти работать учителями. Хотя после бакалавриата вполне можно идти преподавать, большее значение имеет то, кто тебя обучал. Мне было комфортно со знаниями, полученными в течение четырех лет. Сейчас заканчиваю второй курс магистратуры. Думаю, она понадобится для продолжения преподавательской деятельности.

«НИ РАЗУ НЕ ПОЖАЛЕЛА, ЧТО НЕ ПОСТУПИЛА В МАГИСТРАТУРУ»

Азиза Юлдашева второй год обучает ребят в селе Нижняя Катуховка:

- Сразу же после бакалавриата педуниверситета я пошла работать учителем русского языка и литературы в свою школу в Новоусманском районе. Меня там уже уже знали и ждали. Сейчас я продолжаю заочное обучение в магистратуре. Думаю, что молодой учитель может преподавать после бакалавриата также свободно, как и после магистратуры. На мой взгляд, она нужна в большей степени для повышения уровня компетентности и карьерного роста, но на качество обучения влияет мало.

Маргарита Симонова два с половиной года вела русский и литературу в одной из воронежских школ, сейчас перешла на работу в вуз (по просьбе собеседницы имя изменено, учебные заведения не указаны, - ред.):

- Сейчас я уже магистр филологии, на первую работу, в школу, вышла сразу после окончания бакалавриата ВГУ. К тому моменту я была знакома с руководством учебного заведения, поэтому проблем на этапе трудоустройства не возникло. Проблемы у бакалавров могут возникнуть в школах с углубленным изучением отдельных предметов, в лицеях. Думаю, филологу все же легче преподавать после магистратуры или параллельно. Но последний вариант требует от преподавателя большой отдачи, потому что работодатели зачастую не идут на уступки, и часы в школе накладываются на расписание занятий и экзаменов.

Виктория Митькина почти два года преподает в гимназии №10 Воронежа:

- Работать устроилась в середине последнего курса бакалавриата. Это было нетрудно, помогло стечение обстоятельств. Увидела пост-объявление в группе ВГУ и позвонила по указанному номеру. Полгода я замещала учительницу, которая собиралась уходить на пенсию, с нового учебного года меня взяли на основную должность. Думаю, что вполне можно преподавать после бакалавриата. По крайней мере, я пока ни разу не пожалела, что не поступила в магистратуру.