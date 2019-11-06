Воронежский преподаватель попросила президента вернуть пятилетнее обучение для филологов

Доктор филологических наук, заведующая кафедрой русского языка и литературы Воронежского госуниверситета Людмила Кольцова попросила Владимира Путина вернуть пятилетнее обучение для филологов. 5 ноября преподаватель ВГУ выступила с докладом на заседании Совета при Президенте по русскому языку в Екатерининском зале Кремля.

- Переход на двухступенчатую систему образования неразумен для педагогов. За четыре года они получают недообразование. Директора школ не хотят брать их на работу, - заявила Людмила Михайловна.

По ее словам, магистратура не решает этой проблемы. В 2018, 2019 и 2020 годах в магистратуру филфака ВГУ выделили всего шесть бюджетных мест, при том что группа, согласно требованиям министерства, не может быть меньше 12 человек.

- Наборы на филологические факультеты классических университетов, которые всегда отличались глубиною и фундаментальностью знания, сокращаются. Раньше филфаки учили учителей. Сейчас у нас создаются центры повышения квалификации, но кого переобучать? Возвращение специалитета для филологов, учителей русского языка и литературы - важнейшая задача, - подчеркнула Людмила Михайловна. - Классическую филологию в регионах нужно спасать.

Министр науки Михаил Котюков попытался объяснить президенту, что бюджетные места не сокращают. Их распределение происходит на основе заявок, которые подают вузы. Мол, образовательные учреждения сами выражают интерес по определенной специальности подготовки. Также студенты могут обучаться за счет своих средств или с привлечением денег потенциального работодателя. И тут, конечно, важно, выпускники каких специальностей трудоустраиваются по своему прямому направлению.

Президент на это справедливо отметил, что в данном случае говорить о работодателе странно. Кто им может выступить: муниципалитет? Еще страннее предполагать, что шесть человек согласятся платить за учебу с учетом того, что филология - не такое прибыльное и перспективное направление, как нефть или газ.

- Плохо, если вы основываетесь на голой статистике и не понимаете, что происходит в реальной жизни, - добавил Путин. - Как они будут устраиваться на работу, если вы их не подготовили? Потом у вас и будет ноль в этой статистике. Наведите порядок. Федеральное министерство должно руководствоваться реальными данными, но от жизни не отрываться.

Что касается двухступенчатой системы образования, то президент отметил, что у него нет окончательного мнения на этот счет. По его словам, в некоторых отраслях (например, кибернетике или физике) такой способ подготовки оправдан.

- Эффективно ли делить на бакалавриат и магистратуру образование по русскому языку и литературе? Что это дает? Бакалавриат преподает только в младших классах, а магистратура - в старших? Это не решение, это размышления. Надо понять, есть ли здесь какой-то смысл или надо, как предлагает коллега (преподаватель Людмила Кольцова, - ред.), вернуть прежнюю систему и давать филологам полноценное образование.