2019-11-06T17:34:50+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг повышен национальный кредитный рейтинг

Эксперт РА повысило кредитный рейтинг ВТБ Лизинг с ruA+ до уровня ruАА- со стабильным прогнозом
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Повышение отражает тенденцию к усилению позиций компании по капиталу и рентабельности и обусловлено высоким качеством лизингового портфеля, существенной долей рынка, а также уровнем корпоративного управления.

ВТБ Лизинг специализируется на лизинге железнодорожного, авиационного, автомобильного транспорта и спецтехники. Головной офис расположен в Москве, компания имеет 60региональных подразделений и активно наращивает объемы продаж по территории всей страны. ВТБ Лизинг занял первое место на российском рынке по новому бизнесу в сегменте железнодорожной, строительной и дорожно-строительной техники по итогам первого полугодия 2019 г. В целом по объемам нового бизнеса компания стабильно входит в топ-3 в России.

РА Эксперт отметил рост рентабельности ВТБ Лизинг. По данным МСФО, средняя ROA за2017-2018 гг. составила 1,1%, а за первое полугодие 2019 г. – 2,6% в годовом выражении. Руководство компании при этом ожидает роста прибыльности вследствие оптимизации бизнес-процессов, реализации крупных сделок и за счет развития сегмента автолизинга.

По итогам 9 месяцев 2019 г. чистые инвестиции в лизинг ВТБ Лизинг составили 392,7 млрд руб. (+17% к показателю аналогичного периода 2018 г.). Общий объем лизингового портфеля на 1 октября 2019 г. равнялся 575,8 млрд руб. (+10% за год). Выручка компании, согласно консолидированной отчетности, за девять месяцев 2019 г. увеличилась на 20%, до 44 млрд рублей, чистая прибыль – на 68%, до 7,6 млрд рублей по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

«ВТБ Лизинг сегодня представляет собой динамично развивающуюся компанию. По итогам года мы рассчитываем продемонстрировать серьезный рост всех показателей бизнеса, будем наращивать свою долю на рынке. Создание лучших решений для удовлетворения потребностей наших клиентов и развития российской экономики является важной стратегической задачей для нас. Повышение рейтинга – сигнал о том, что растет уровень корпоративных стандартов и практик общества и эффективность бизнеса», - отметил Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг.

Банк ВТБ (ПАО)

ИСТОЧНИК KP.RU

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