2019-11-06T17:05:47+03:00
Экономика

Банк ВТБ поддержал выставку «Леонардо и “Мадонна Литта”» в миланском музее Польди-Пеццоли

7 ноября в музее Польди-Пеццоли (Милан) откроется выставка «Леонардо и “Мадонна Литта”»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Экспозиция приурочена к 500-й годовщине со дня смерти да Винчи и стала частью насыщенной культурной программы, которую в рамках проекта «Милан – Леонардо – 500» подготовило правительство Италии. Официальным спонсором проекта выступил банк ВТБ.

Наряду с «Мадонной Литта», на выставке представлены и другие важные работы — более двадцати картин и рисунков Леонардо да Винчи и его ближайших учеников, которые были созданы в последнее двадцатилетие XV века, когда мастер работал при дворе герцога миланского Лодовико Сфорца.

«Банк ВТБ, как социально-ответственная компания, в соответствии со своей стратегией реализует целевые программы по нескольким направлениям. Одна из наших программ — “Культурная страна”, в рамках которой банк выступил официальным спонсором выставки в Милане. На ней посетители смогут вновь увидеть картину “Мадонна Литта” великого Леонардо да Винчи в Италии.

Эта работа является одним из самых ценных экспонатов давнего партнера ВТБ — Эрмитажа — и крайне редко покидает музей. Последний раз полотно выставлялось в Милане почти 30 лет назад, в далеком 1990 году.

Выставка в Милане является одним из событий, символизирующих партнерство двух стран — Италии и России. Мы, как банк, гордимся, что помогаем сохранять мировое культурное наследие.

В 2019 году ВТБ поддержал открытие экспозиции “Гости из Неаполя. Артемизия Джентилески и современники” в ГМИИ им. А.С. Пушкина. А уже в 2020 году в рамках сотрудничества банка с Пушкинским музеем откроется масштабная выставка картин, доставленных в Москву из Музея Каподимонте в Неаполе. Благодаря этой экспозиции жители и гости российской столицы смогут увидеть значимые полотна неаполитанских художников и ближе познакомиться с культурой Италии», — отметила Наталия Германова, советник президента — председателя правления банка ВТБ.

Выставка продлится с 7 ноября 2019 года до 10 февраля 2020 года, после чего «Мадонна Литта» вернется в Эрмитаж. Банк ВТБ (ПАО)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Что положено при увольнении и как отстоять свои права
Закон защищает права бывшего работника после увольнения, но как именно - знают не все. Давайте разберемся, что вам положено после ухода из организации и что делать, если начальник отказывается выполнять условия
Более 300 тысяч клиентов ВТБ снизили ставки по кредитам благодаря использованию «Мультикарты»
ВТБ подвел итоги первого года действия бонусной опции «Заемщик», которая позволяет держателям «Мультикарты» снижать ставки по кредитам при совершении ежедневных покупок
ВТБ запускает 12 пилотных проектов со стартапами
ВТБ в рамках второго набора корпоративного акселератора для технологических компаний, организованного совместно с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ), приступает к реализации 12 пилотных проектов со стартапами
Новости 24
«Народный» рейтинг учреждений социальной сферы региона представлен в Воронежской областной Думе
В Воронеже вновь перекроют улицу Чернышевского из-за ремонта Каменного моста
В центре Воронежа появился новый сквер
В Воронеже из-за ремонта моста на улице 9 Января изменили режим работы светофоров
Власти пообещали немного уменьшить вонь в Воронеже в декабре
Машина, оставившая воронежца без ноги, чуть не наехала на девушку
Елена Малышева встретится с воронежцами
В Воронеже 5 декабря определят будущее Бринкманского сада
Воронежские аниматоры показали, как будут выглядеть герои мультика "Гензель и Гретель"
В Воронеже в канализации нашли орден Отечественной войны
Осужденный на подметание улиц житель Воронежской области пытался откупиться 20 тысячами
В Воронежской области рецидивист поухаживал за пенсионером, а потом забил его поленом
Воронежских тюремных мошенников может остановить новая инициатива федерального МВД
Воронежцев приглашают на читку новой пьесы известного драматурга
В Воронежской области чиновница продала служебную машину, а деньги взяла себе
Воронежцам покажут короткометражки о блокаде Ленинграда
Воронежцев приглашают на Финансовый семейный фестиваль
В Воронеже воспитательница детсада торговала героином на глазах у ребятишек
Четверокурсник воронежского опорного вуза встретился с президентом