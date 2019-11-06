2019-11-06T13:20:03+03:00
Общество

«Нельзя стрелять вслепую!»: воронежский эксперт рассказал, почему люди гибнут на охоте

Руководитель стрелкового клуба напомнил об рисках групповой охоты
Елена ФЕДЯШЕВА
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Подготовка к охоте - это, прежде всего, повторение охотминимумаПодготовка к охоте - это, прежде всего, повторение охотминимумаФото: из архива «КП»
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После трагедии на охоте в Грибановском районе Воронежской области, где директор Борисоглебского мясокомбината, по предварительным данным следствия, застрелил своего сотрудника, «Комсомолка» взяла комментарий у руководителя Воронежского стрелкового клуба, объединяющего владельцев огнестрельного оружия, среди которых немало охотников.

- Надо понимать, что охота – это вид деятельности, связанный с риском, - рассказал нам Альберт Горбачев. - Во-первых, использование огнестрельного оружия при нарушении техники безопасности может стоить здоровья как окружающим так и самому охотнику. Сами объекты охоты, даже самые безобидные на вид, бывают чрезвычайно опасны. К примеру, кто бы мог подумать, что с виду безобидный бобёр своими зубами может смертельно травмировать человека. Трагические случаи на охоте бывают, но они довольно редки. Несоизмеримые, к примеру, с количеством рыбаков, которые тонут на рыбалке. Относительно ЧП в Грибановском районе, сложно строить какие-либо догадки, это мог быть как несчастный случай, грубое нарушение правил обращения с оружием, так и умышленное убийство. Выводы сможет сделать только следствие.

В качестве профилактики подобных случаев наш собеседник порекомендовал перед каждым сезоном перечитывать охотминимум и правила охоты, изучать актуальные карты охотугодий. И регулярно посещать стрелковые объекты, чтобы поддерживать навыки обращения с оружием.

- Зимой зачастую практикуются так называемым коллективные охоты, - отметил Горбачев. – При нахождении на ограниченном участке леса большого количества охотников следует особенно следить за соблюдением техники безопасности. Ни в коем случае нельзя стрелять на шорох и по неясно видимой цели. Позаботьтесь о радиосвязи со всеми участниками коллективной охоты, подумайте о минимальных навыках оказания неотложной медицинской помощи в критической ситуации.

Сейчас в Воронежской области идет сезон зимней охоты на пушного зверя. Он продлится до конца января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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