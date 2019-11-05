2019-11-05T15:15:56+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг передал клиентам более 20 тысяч автомобилей

По итогам девяти месяцев 2019 года ВТБ Лизинг увеличил объем нового бизнеса в сегменте легкового и грузового автотранспорта на 26% (до 37,9 млрд рублей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и передал клиентам более 20 тысяч автомобилей
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Рост был обеспечен за счет оптимизации продуктовой линейки ВТБ Лизинг, предоставления клиентам эксклюзивных условий благодаря развитию отношений с производителями, импортёрами и поставщиками, усиления маркетинговой стратегии. Также положительной динамике способствовал позитивный рыночный тренд и программа субсидирования Министерства промышленности и торговли.

Топ-3 регионов по объему продаж за прошедший год не изменился. Первую позицию в списке занимает Москва, здесь показатель увеличился на 10% за год. На втором месте – Санкт-Петербург, на третьем – Ростов-на-Дону. Быстрее других автомобильные продажи ВТБ Лизинга росли в Кемерово, Туле и Казани. В этих городах количество переданных клиентам машин увеличилось в два раза. Также активную динамику показали Владивосток (75% к девяти месяцам прошлого года), Ижевск (60,1%), Пятигорск (55,4%), Калуга (55,2%) и Пермь (48%).

«Развитие продуктов и предоставление наилучших условий нашим клиентам является стратегическим приоритетом ВТБ Лизинг. Мы многое делаем для популяризации лизинга в регионах и видим, как растет спрос на него. Уже сейчас нам удалось добиться того, что автомобиль зачастую выгоднее приобрести в лизинг, чем в кредит или за собственные средства. Во многом этого удалось достичь благодаря кобрендинговым программам с автопроизводителями. У ВТБ Лизинг есть несколько таких предложений: KIA Leasing, Jaguar Land Rover Financial Services, Lada Leasing.Сейчас мы ведем переговоры еще с несколькими компаниями для получения этого статуса. К тому же лизинг дает возможность предпринимателям снизить налоговую нагрузку: получить выгоду по налогу на прибыль, возместить НДС. Поэтому их транспортный парк все чаще обновляется через лизинговые механизмы», - отметил Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг.

В массовом сегменте топ-5 марок за год не изменился. При этом Toyota с пятого места переместилась на третье, обогнав по продажам Volkswagen и Renault. Самыми популярными марками по-прежнему остаются Lada и KIA. Наибольший рост продаж в данном сегменте по итогам девяти месяцев продемонстрировали MAZDA (+41,3%), Mitsubishi (+28,9%), Toyota (+19,6%), Lada (+15,3%), Hyundai (+8,7%).

В топ-5 массовых моделей по объемам продаж вошли Lada Largus, Lada Vesta, Kia Rio, Kia Optima, Toyota Camry.

В премиум сегменте самые популярные марки остались прежними: BMW, Mercedes-Benz, Land Rover, Lexus, Audi. Среди моделей лидерами по продажам стали Land Rover Range Rover, BMW X5, BMW X7, Lexus RX, BMW 5. Наибольший рост продемонстрировали Porsche (в 2,5 раза), Volvo (+87,5%), Infiniti (+73%), Jeep (+68%), BMW (+67,7%).

Активно увеличиваются объемы приобретения в лизинг кроссоверов. По массовым моделям рост за девять месяцев составил 25%. Наиболее популярными в этом сегменте стали Renault Duster, Volkswagen Tiguan, KIA Sportage, Skoda Kodiaq, Hyundai Creta. В премиальном сегменте продажи кроссоверов за аналогичный период выросли в два раза к показателю прошлого года. В топ-5 по продажам вошли Land Rover Range Rover, BMW X5, BMW X7, Lexus RX, Lexus LX.

Банк ВТБ (ПАО)

ИСТОЧНИК KP.RU

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