2019-11-01T16:58:54+03:00
Экономика

Альфа-Банк ожидает рост спроса на ипотеку

Frank RG поставил Альфа-Банк на третье место по объемам выдачи ипотеки в России
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Доля рынка банка выросла до 3,4%, прирост ипотечного портфеля банка по итогам составил 10,7%. Рост рынка оказался на уровне 1,6%.

Ипотечный портфель Альфа-Банка составляет 74,8 миллиарда рублей, он вырос на 111% с начала года.

По словам директора по развитию ипотечного кредитования Альфа-Банка Артема Иванова, сегодня ипотека – это один из самых эффективных и востребованных способов решения квартирного вопроса. «Мы ожидаем, что на фоне снижения ставок спрос на нее будет только расти. Мы благодарны, что клиенты выбирают нас как надежного финансового партнера на долгие годы», – сказал он.

Альфа-Банк предлагает клиентам различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости: как займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, так и кредиты под залог имеющейся в собственности квартиры. Ипотека рассчитана на срок от трех до 30 лет. В качестве первоначального взноса можно использовать маткапитал, эти же средства вполне подойдут для погашения уже взятого кредита. Собственных средств у будущего владельца квартиры должно быть не менее пяти процентов от ее стоимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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