2019-11-05T17:27:17+03:00
Общество

Необычный проект, посвященный борьбе с онкологией, презентовали в Воронеже

В областном центре проходит фотовыставка, главными героями которой стали жители региона, сумевшие справиться с онкодиагнозом и полностью восстановиться после болезни
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Мероприятие, организованное в рамках национального проекта «Здравоохранение» департаментом здравоохранения и региональным Союзом фотохудожников при поддержке депутатов Воронежской областной Думы называется «Мы победили рак»!

Героями проекта стали 15 жителей Воронежской области, сумевших справиться с онкодиагнозом и полностью восстановиться после болезни. Некоторые из участников проекта, а также их врачи стали почетными гостями мероприятия.

По поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова, в презентации этого социального проекта принял участие руководитель Комитета по охране здоровья, главный внештатный специалист-онколог, главный врач Воронежского областного онкодиспансера Иван Мошуров.

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В своем приветственном слове парламентарий отметил, что онкологической проблеме сегодня уделяется огромное внимание, как на государственном, так и на региональном уровне. И это не случайно, только в Воронежской области на учете в окнодиспансере числятся больше 69 тысяч человек. Поэтому любые мероприятия, которые заставляют человека задуматься о своем здоровье, приветствуются и поддерживаются депутатами регионального парламента и медицинским сообществом Воронежской области.

– Сегодня в России ведется в буквальном смысле война с онкозаболеваниями. И хотя медицинская служба обеспечена всем необходимым – профессиональными специалистами, оборудованием, современными лекарственными препаратами, нельзя полностью обеспечить здоровье нашему населению, пока сами люди не сделают шаг в этом направлении. Надо быть внимательнее к себе – вести здоровый образ жизни, участвовать в диспансеризации и профосмотрах, не игнорировать рекомендации врачей. А вот такие социальные акции, как фотовыставка «Мы победили рак», должны показать, что не стоит бояться даже самого страшного диагноза, необходимо бороться и побеждать, – подчеркнул Иван Мошуров.

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30 портретов людей, победивших рак, будут выставлены уже в первой декаде ноября в Сити-парке Град. Каждая фотокартина, кстати, имеет еще и подпись-пожелание от волонтеров. До конца 2019 года передвижная фотовыставка будет экспонироваться еще на 2 открытых площадках в крупных торговых центрах Воронежа.

Оценивая важность проводимых в регионе мероприятий, направленных на борьбу с онкологическими заболеваниями, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что ситуация в нашей области, как и в стране в целом, сложная. Но уже совершенно ясно, что решить эту проблему только медицинскими средствами невозможно.

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Он также напомнил, что сегодня появилась определенность с началом строительства в Воронеже хирургического корпуса онкологического центра.

– Уже принято решение о выделении необходимых средств для завершения строительства поликлиники на 1000 посещений и нового хирургического корпуса воронежского областного онкодиспансера. Общая стоимость этого проекта составит свыше 5 млрд рублей, – рассказал Владимир Нетёсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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