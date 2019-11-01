2019-11-01T17:31:42+03:00
Общество

В Воронежской области обсудили участие молодежи в современных политических процессах

В регионе с 31 октября по 2 ноября проходит II образовательный Форум молодежных парламентов ЦФО, одним из организаторов которого выступила Воронежская областная Дума
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Гостей мероприятия, в котором приняли участие более ста молодых политиков из 18 регионов страны, поприветствовал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

.

.

В Приветственном адресе, направленном молодым политикам, спикер регионального парламента отметил, что Форум стал востребованной дискуссионной площадкой для общения и конструктивного диалога молодежи с представителями власти, бизнеса, деятелями науки, образования и культуры. Формат встречи предоставляет отличную возможность обсудить актуальные темы, обменяться знаниями, опытом, лучше понять возможности и определить перспективы более тесного общения представителей Молодежных парламентов субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ.

.

.

– Молодежная политика всегда устремлена в будущее. Создание условий для образования, спорта, физической культуры, профессионального и творческого роста – это самые надёжные инвестиции в прогресс, модернизацию экономики, государства и общества. В Воронежской области созданы необходимые условия для выполнения этих задач, в том числе на законодательном уровне. За прошедшие 10 лет принято более 40 областных законов, затрагивающих сферу молодёжной политики, - подчеркнул председатель Воронежской областной Думы.

Владимир Нетёсов также обратил внимание участников Форума на то, что будущий год – это год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

– Нашей общей задачей является забота о ветеранах и сохранение исторической памяти о роли нашего народа в победе над фашизмом. Призываю вас принять самое активное участие в этой работе, – подчеркнул председатель облдумы.

Он пожелал участникам трехдневного образовательного мероприятия интересных и плодотворных дискуссий, перспективных идей и предложений по совершенствованию законотворчества в сфере молодежной политики.

.

.

Спикерами и модераторами на четырех дискуссионных площадках Форума выступили депутаты Воронежской областной Думы Роман Жогов, Артём Зубков, Людмила Ипполитова, Анатолий Шмыгалёв. С представителями молодежных парламентов они обсудили такие темы, как правила начинающего политика, участие молодежи в современных политических процессах, развитие потенциала муниципалитетов в формировании государственной молодежной политики, инновации в местном самоуправлении.

.

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как "великие стройки" делают Семью губернатора богатой, а регион - нищим
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 2]
Новости 24
Житель Воронежской области заплатит штраф за скандал на автостанции
В Воронежской области мужчина через окно похитил 23 тысячи рублей у знакомого
Владимир Нетёсов: "В Воронежской области уделяется большое внимание поддержке детей и института семьи"
В Воронеже поймали карманника, похитившего у пенсионерки кошелек
В Воронежской области обсудили участие молодежи в современных политических процессах
В центре Воронежа залило кипятком пятиэтажный дом
В Воронежской области прокуратура не допустила отключения отопления из-за долга коммунальщиков
В Воронеже в комплексе «Песчаный лог» пересадили погибшие деревья
В Воронежской области, как и во всей стране, выросло количество IT-преступлений
Жители Воронежской области пожаловались на некачественный ремонт дорог
В Воронеже обсудят проблемы бытового насилия женщин
Нашли еще одну жертву рэкетиров, от которых голыми руками отбился воронежский бизнесмен
Под Воронежем «восьмерка» врезалась в фуру: водитель легковушки погиб
«Патриотичную» подсветку включат на воронежской телебашне в честь Дня народного единства