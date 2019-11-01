В Воронежской области обсудили участие молодежи в современных политических процессах

Гостей мероприятия, в котором приняли участие более ста молодых политиков из 18 регионов страны, поприветствовал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

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В Приветственном адресе, направленном молодым политикам, спикер регионального парламента отметил, что Форум стал востребованной дискуссионной площадкой для общения и конструктивного диалога молодежи с представителями власти, бизнеса, деятелями науки, образования и культуры. Формат встречи предоставляет отличную возможность обсудить актуальные темы, обменяться знаниями, опытом, лучше понять возможности и определить перспективы более тесного общения представителей Молодежных парламентов субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ.

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– Молодежная политика всегда устремлена в будущее. Создание условий для образования, спорта, физической культуры, профессионального и творческого роста – это самые надёжные инвестиции в прогресс, модернизацию экономики, государства и общества. В Воронежской области созданы необходимые условия для выполнения этих задач, в том числе на законодательном уровне. За прошедшие 10 лет принято более 40 областных законов, затрагивающих сферу молодёжной политики, - подчеркнул председатель Воронежской областной Думы.

Владимир Нетёсов также обратил внимание участников Форума на то, что будущий год – это год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

– Нашей общей задачей является забота о ветеранах и сохранение исторической памяти о роли нашего народа в победе над фашизмом. Призываю вас принять самое активное участие в этой работе, – подчеркнул председатель облдумы.

Он пожелал участникам трехдневного образовательного мероприятия интересных и плодотворных дискуссий, перспективных идей и предложений по совершенствованию законотворчества в сфере молодежной политики.

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Спикерами и модераторами на четырех дискуссионных площадках Форума выступили депутаты Воронежской областной Думы Роман Жогов, Артём Зубков, Людмила Ипполитова, Анатолий Шмыгалёв. С представителями молодежных парламентов они обсудили такие темы, как правила начинающего политика, участие молодежи в современных политических процессах, развитие потенциала муниципалитетов в формировании государственной молодежной политики, инновации в местном самоуправлении.