Новый уровень: Воронежский океанариум - в EUAC

Воронежский океанариум стал первым в России, получившим членство в EUAC (Европейский Союз Кураторов Аквариумов). Союз был основан более 40 лет назад. Он является авторитетным профессиональным сообществом, которое объединяет кураторов коллекций океанариумов и ведущих исследователей из Европы, Японии и США. Финальное решение о вступлении Воронежского океанариума в Союз было принято на международной конференции EUAC, которая проходила с 14 по 18 октября 2019 г. во Франции. Презентация единственного российского океанариума, представленного в EUAC, вызвала большой интерес среди представителей индустрии, участников конференции.

На сегодняшний день ни один российский океанариум не представлен в этом профессиональном сообществе, ко всем кандидатам предъявляются очень жесткие требования.

Воронежский океанариум - единственный в Центрально-Черноземном регионе. В его коллекции 180 видов рыб и 55 видов млекопитающих, рептилий, беспозвоночных и птиц. Среди них - такие редкие виды, как тигровая песчаная акула, пингвины Гумбольдта, гигантский японский краб-паук, окинавская мурена-дракон и многие другие.

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За время работы в нем побывало свыше 3 миллионов посетителей. И многие возвращаются вновь. Ведь океанариум - это не только визуальное знакомство с животными, но и яркие программы с их участием, а также возможность прикоснуться к миру дикой природы в самом сердце Центрально-Черноземного региона России.

Открытый в 2011 году управленческой командой известного воронежского предпринимателя, девелопера, Главы Группы компаний – Евгения Хамина - Воронежский океанариум является одной из главных туристических достопримечательностей региона и любимым местом отдыха горожан и гостей города.

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В копилке океанариума - престижная премия в сфере туризма Travellers' Choice (Выбор путешественников). По ее итогам Воронежский океанариум занял по популярности 1-е место в России, а также 1-е место Национального рейтинга туристических брендов 2018 в номинации «Океанариум».

Кроме того, Воронежский океанариум является активным членом Союза зоопарков и аквариумов России (СОЗАР), Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА), а теперь и Европейского Союза Кураторов Аквариумов (EUAC). Выход на международный уровень и участие в профессиональных конгрессах для Воронежского океанариума – это возможность детального изучения опыта зарубежных коллег, обсуждения важнейших исследований и находок в мире аквабиологии, проведения деловых переговоров с профессионалами со всего мира. А вступление в Союз EUAC можно по праву считать высшим профессиональным признанием заслуг Воронежского океанариума в деле сохранения живой природы Мирового океана и популяризации экологических знаний в российском обществе.

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