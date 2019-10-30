2019-10-30T12:21:21+03:00
Экономика

ВТБ запускает мобильного оператора в Санкт-Петербурге

30 октября ВТБ Мобайл начинает работу в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На начальном этапе получить SIM-карту оператора можно в четырех отделениях банка ВТБ
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Подключиться к ВТБ Мобайл может любой желающий независимо от того, является ли он клиентом банка ВТБ. Стартовый пакет услуг предоставляется бесплатно до конца месяца подключения. В рамках тарифа «Базовый» для активных клиентов ВТБ доступна бесплатная мобильная связь – 150 минут звонков по России, 50 SMS, 3 ГБ интернет-трафика. Для этого достаточно совершать покупки по «Мультикарте» от 5 тысяч рублей в месяц.

Для активных клиентов ВТБ предоставляется скидка и на другие тарифные планы:

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Сергей Кульпин, начальник управления розничных продаж в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – вице-президент ВТБ, отметил: «Объединение финансовых и телеком-сервисов позволяет нам создавать новые преимущества в рамках клиентоориентированной стратегии ВТБ. Мы ожидаем, что полноценный набор услуг мобильной связи в сочетании с теми преференциями, которые получают клиенты при использовании банковских продуктов ВТБ, вызовут интерес у жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Максим Шарков, генеральный директор ВТБ Мобайл, подчеркнул: «Наша цель – предоставить качественный сервис максимальному количеству клиентов. Запуск на рынке двух столиц даст нам возможность нарастить абонентскую базу и получить необходимый опыт для дальнейшей региональной экспансии. Уже в ноябре мы расширим число офисов в Москве, а в следующем году ВТБ Мобайл планирует охватить более 15 регионов страны».

ВТБ запустил мобильного оператора ВТБ Мобайл 25 сентября 2019 года. Он работает на базе сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2. На сегодняшний день получить SIM-карту можно в офисах банка в Москве и Санкт-Петербурге, в 2020 году такая возможность появится в других городах России.

Получить консультацию по услугам связи и классическим банковским продуктам пользователи могут в чате, контакт-центре или отделениях банка ВТБ. Подробная информация − на сайте vtbmobile.ru. Банк ВТБ (ПАО)

ИСТОЧНИК KP.RU

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