2019-10-30T12:14:42+03:00
Экономика

ВТБ выдал ГК «УЗПМ» гарантию для создания импортозамещающего производства

ВТБ в Пермском крае предоставил банковскую гарантию на сумму 460,5 млн рублей ГК «УЗПМ», крупнейшему производителю противогололёдных материалов.
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Соглашение о выдаче было подписано в июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме.

Гарантия выдана в пользу Фонда развития промышленности и является обеспечением целевого займа в рамках программы «Проекты развития». Это позволит предприятию реализовать инвестиционный проект — импортозамещающее производство сырья для противогололедных материалов и продукции для нефтяной промышленности. На данный момент это производство не имеет аналогов на территории России.

Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ, отметил: «В рамках клиентоориентированного подхода для нас важно предложить предприятиям именно те инструменты, которые позволят максимально эффективно решать бизнес-задачи. Мы развиваем сотрудничество с одним из лидеров рынка и уверены, что предоставленная банковская гарантия поможет компании успешно реализовать проект и расширить производство экологически безопасных материалов как для регионального рынка, так и для всей страны».

«С помощью инновационного оборудования минеральные материалы будут перерабатываться в готовый противогололедный продукт нового поколения. Планируется, что объемы производства вырастут более чем на 20% в год. Мы признательны банку ВТБ за поддержку в столь значимом проекте», — прокомментировал генеральный директор ООО «УЗПМ» Дмитрий Пылев. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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