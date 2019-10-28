Директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров стал обладателем престижной премии ВАО АЭС

Вручение награды состоялось 22 октября на заключительном заседании Генеральной Ассамблеи Всемирной ассоциации в Лондоне, где собрались руководители организаций, эксплуатирующих АЭС со всего мира.

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Владимир Поваров удостоен награды ВАО АЭС за значительный вклад в повышение эксплуатационной безопасности и успехи в деле устойчивого развития атомной генерации. Члены ВАО отметили руководящую роль директора Нововоронежской АЭС на всех этапах жизненного цикла энергоблоков, начиная от строительства и пуска, эксплуатации, модернизации с продлением срока службы до окончательного останова и вывода из эксплуатации. Особо выделен вклад директора в безопасное строительство и пуск новых энергоблоков поколения «3+» с ректорами ВВЭР-1200.

Эта почетная награда была учреждена в 2002 году в знак признания достижений работников отрасли, внесших исключительный вклад в работу Всемирной ассоциации операторов АЭС или продемонстрировавших высочайший уровень качества руководства предприятиями атомной энергетики.

Кандидаты на получение награды определяются в результате тщательной процедуры выдвижения и отбора кандидатов. Награды вручаются на каждой Генеральной Ассамблее ВАО АЭС, проходящей раз в два года. В 2019 году награды ВАО АЭС за заслуги в атомной энергетике получили девять атомщиков со всего мира.

* Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), объединяет всех операторов АЭС мира. Она способствует обмену опытом эксплуатации, чтобы ее члены могли работать совместно для достижения наивысшего уровня безопасности и надежности при эксплуатации своих АЭС. В рамках ВАО АЭС все организации, эксплуатирующие АЭС, могут общаться и обмениваться информацией друг с другом в уникальной атмосфере сотрудничества и открытости.

Членство в ВАО АЭС осуществляется через региональные центры, расположенные в Атланте, Москве, Париже и Токио, и зависит от географического положения или типа реакторной установки. Координационный центр в Лондоне оказывает поддержку работе всемирного Совета Управляющих ВАО АЭС.

Московский центр ВАО объединяет 37 эксплуатирующих организаций Армении, Болгарии, Венгрии, Ирана, Казахстана, Литвы, Польши, России, Словакии, Украины, Финляндии, Чехии, Индии и Китая, где действуют 67 энергоблоков.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС введен в эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС