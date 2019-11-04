2019-11-01T16:26:17+03:00
Общество

Глава города Вадим Кстенин поздравил воронежцев с Днем народного единства

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Уважаемые воронежцы!

От всей души поздравляю вас с Днём народного единства!

Более четырёх веков назад российский народ – представители разных социальных слоёв, убеждений, вероисповеданий и национальностей – объединился против общего недруга ради свободного будущего нашего Отечества, не только сохранив само государство, но и дав мощный импульс его развитию и укреплению.

Их пример ярко доказывает, что мы – граждане России – единое целое и именно от нас с вами зависит будущее наших детей. И долг каждого из нас – сохранять традиции, возрождать духовные ценности, созидать на благо Родины и уважать культурную самобытность наших сограждан. Уверен – то, что мы с вами создадим, будут бережно хранить и продолжать будущие поколения россиян.

Я рад, что среди воронежцев особым вниманием пользуются многочисленные фестивали и выставки, на которых можно познакомиться с культурой и искусством народов нашей многонациональной страны и в этом я вижу, в том числе, залог нашего многовекового единства.

Искренне желаю всем жителям города благополучия, мира и добра!

ИСТОЧНИК KP.RU

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