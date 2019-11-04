2019-11-01T15:54:51+03:00
Общество

Руководители региона поздравили воронежцев с Днем народного единства

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Уважаемые жители Воронежской области!

Поздравляем вас с Днем народного единства!

Сплоченность ради общей высокой цели помогала нашим предкам во все века. Объединяясь и оставляя разногласия, они освобождали Родину от интервентов, добивались ее мирового первенства в различных сферах деятельности.

В современной России общественная консолидация способствует успешному решению значимых экономических и социальных задач. Воронежская область – один из ведущих участников этих процессов. Достижения региона говорят о том, что многие его жители добросовестно трудятся, ярко проявляют свои разнообразные таланты и ощущают себя частью великого народа.

Только совместными усилиями мы сможем сделать лучше жизнь каждого конкретного человека, нашей области и всей страны.

Дорогие воронежцы!

Сердечно желаем вам здоровья, счастья, мира, оптимизма, душевного подъема для личных и общих побед!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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