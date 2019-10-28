Председатель Воронежской облдумы принял участие в заседании Президиума Совета законодателей РФ

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов принял участие в заседании в режиме видеоконференцсвязи. Провели заседание Президиума Совета законодателей первый заместитель Председателя Совета Федерации Николай Фёдоров и заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая.

Два основных вопроса, которые были рассмотрены на мероприятии – правовые гарантии соблюдения законных прав и интересов должника, а также региональный аспект реализации государственной политики в сфере поддержки молодых семей.

Участники заседания подчеркнули, что защита потребителей финансовых услуг – физических лиц, поиск правового баланса в этой сфере – одна из важнейших и сложнейших задач, стоящих перед законодателями. Было отмечено, что в РФ растет число неквалифицированных заемщиков, объем просроченных и безнадежных кредитов, поэтому законодателям необходимо действовать оперативно. Особенно важен мониторинг правоприменения законодательных актов в данной сфере и упреждающая реакция на возникновение возможных новых угроз.

Фото с сайта Совета Федерации

Что касается второго вопроса повестки – поддержка молодых и многодетных семей, то здесь, по мнению законодателей, особое внимание следует уделить жилищному вопросу.

Также на заседании затронули тему прошедшей летней оздоровительной кампании детей, в частности, обсудили вопросы, связанные с законодательством, направленным на повышение уровня безопасности организованного отдыха детей.

Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, темы заседания ориентированы на актуальную региональную повестку, которая связана с социальным благополучием граждан, реализацией посланий и поручений Президента РФ.

– Правовая защита семьи, материнства, отцовства и детства – важный аспект политики государства и, пожалуй, самый большой блок в ряду мер социальной поддержки, закрепленных законами Воронежской области. У нас создана целая система правовых мер, направленных на социальную поддержку семей. Сегодня наши областные законы содержат около 40 пособий, выплат, компенсаций и иных мер, финансируемых за счет областного бюджета, – подчеркнул Владимир Нетёсов.