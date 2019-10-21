2019-10-21T17:13:10+03:00
Общество

Владимир Нетёсов поблагодарил воронежцев, пришедших на общеобластной субботник

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов подчеркнул, что у многих жителей региона сегодня есть запрос на системное формирование современной и комфортной городской среды
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Депутаты Воронежской областной Думы принимают участие в региональном месячнике благоустройства.

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19 октября депутаты и сотрудники аппарата регионального парламента навели порядок на подшефной территории, прилегающей к Музею-диораме в парке Патриотов. В уборке листвы и мусора, подготовке зеленых насаждений к зиме приняли участие председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов и депутаты регионального парламента Виктор Буздалин, Александр Вериковский, Татьяна Головачёва, Роман Жогов, Артём Зубков, Людмила Ипполитова, Евгений Китаев, Николай Назаров. На субботник в парке Патриотов также вышли члены Молодежного парламента Воронежской области и активисты регионального отделения «Единой России».

Владимир Нетёсов поблагодарил всех жителей Воронежской области, которые пришли на субботник и отметил, что воронежцев всегда отличали отзывчивость и активная гражданская позиция.

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Он также подчеркнул, что сегодня у многих граждан есть запрос на системное формирование современной и комфортной городской среды. Причем он актуален не только для крупных городов Воронежской области, но и для небольших муниципалитетов, жители которых готовы непосредственно участвовать в развитии своей малой родины. Во многом решать эти вопросы призван региональный проект «Формирование комфортной городской среды», на который в Воронежской области в текущем году выделено почти 850 млн рублей.

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Субботник 19 октября стал общим для всей Воронежской области. Но, как отметил Владимир Нетёсов, депутаты регионального парламента уже на протяжении месяца работают в своих округах и принимают участие не только в уборке общественных пространств, но и озеленении различных территорий.

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Напомним, традиционный осенний месячник по благоустройству и санитарной очистке территорий городских, сельских поселений и городских округов Воронежской области стартовал в регионе 1 октября и продолжится до 31 октября. Только в общерегиональном субботнике приняли участие почти 182 тыс жителей Воронежской области. Для сопровождения работ было привлечено более 1650 единиц техники предприятий и организаций. В ходе субботника было убрано 9,3 га парков, скверов, бульваров, лесных массивов и других озелененных территорий, а также приведено в порядок несколько сотен мемориалов и кладбищ. Вывезено более 30,5 тыс кубометров мусора и удалено почти и 1,1 тысяча аварийных деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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