В Воронеже в общегородском субботнике приняли участие десятки тысяч местных жителей

В Воронеже 19 октября прошел общегородской субботник. Участие в мероприятии приняли десятки тысяч горожан: работники организаций и предприятий разных форм собственности, студенты и школьники и местные жители. На уборку вышел и мэр города Вадим Кстенит. Он с утра работал в сквере «Усманский», который входит в состав нового городского общественного пространства – Димитровского бульвара.

Глава Воронежа вместе с представителями администрации города посадил в новом сквере остролистые клены. Всего же на территории бульвара сегодня высажено 97 деревьев с закрытой корневой системой – клены, рябины, сумахи и 155 кустарников.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации города Воронежа.

Также на субботник приехали вице-мэр Людмила Бородина, руководитель управления строительной политики Владимир Пешков, заместитель руководителя управления экологии Елена Уварова, глава управы Железнодорожного района Леонид Беляев, а также сотрудники МБУ «Зеленхоз».

Елена Уварова подчеркнула, что деревьям уже больше десяти лет, что дает до ста процентов их приживаемости. При этом управление экологии будет проводить уходные работы.

– Самое главное, чтобы деревья прижились – это должный уход за ними. Во-первых, их надо правильно посадить и, конечно же, в дальнейшем нужно будет поливать, обрабатывать и рыхлить почву. В этом году после посадки им будет требоваться только полив, а в следующем – уход за деревьями будет осуществляться, в том числе, и за счет установленной здесь системы автополива, – отметила Елена Николаевна.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации города Воронежа.

Напомним, в начале сентября вандалы испортили систему автополива на бульваре. Были похищены или сломаны около 30 форсунок А до этого предпринимались попытки украсть лавочки, с объекта пропадали плитка и укрывной материал для газонов. Ущерб тогда составил несколько десятков тысяч рублей. Теперь же территория оборудована системой видеонаблюдения, которая будет фиксировать все попытки порчи общественного пространства.

На этом работы по благоустройству и подготовке территории к зиме не закончатся. Уже на этой неделе планируется посадить еще 900 деревьев и 5000 кустарников. Акцент сделают на соцобъекты - школы, детские сады, дома культуры. Сотрудники управления экологии уже проконтролировали частичную посадку и сегодня после субботника продолжат рейдовые мероприятия по контролю за озеленением.

В результате общегородского субботника было убрано 637,62 гектаров территорий парков, скверов, бульваров, лесных массивов и озелененных территорий и 67,26 гектаров территорий, прилегающих к предприятиям промышленности, потребительского рынка, учреждениям социальной сферы. Также было вывезено 13813,4 кубометров. мусора, очищено от пескосмета 174,3 километров прилотковой зоны дорог. Кроме того, была произведена санитарная уборка 1536 дворов жилой зоны, обслуживаемых управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК и очищено 915 контейнерных площадок.

- Я благодарю всех воронежцев, которые приняли участие в сегодняшнем субботнике, потому что созидать в городе, конечно, очень хорошо, но самое главное – сохранять то, что создают люди. Все, кто сегодня вышел на улицы и в парки города – большая дружная семья, и это знак того, что Воронеж действительно счастливый город, – отметил Вадим Юрьевич.