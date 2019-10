Выходные в Воронеже: балет, модный показ, музыкальный диктант

ЯРКАЯ ОСЕНЬ АЛЕКСАНДРА ВОРОШИЛИНА

В выставочном зале на Пушкинской, 7 "Яркая осень" Александра Ворошилина. Известный воронежский художник представил картины, написанные за год. Автор скромно комментирует свое творчество: - Я реалист: пишу, что вижу!

И это здорово, что во времена кризиса, всеобщей спешки, невнимания и невнимательности художник испытывает положительные эмоции, которые в итоге передаются посетителям его выставок. Яркие или нежные краски, атмосферные сюжеты, прекрасные незнакомки, аппетитные фрукты - нам так мало нужно для счастья! Надо только вовремя остановиться. Хотя бы у картин Ворошилина!

Приходите на выставку! Особенно, когда начнется дождь и осенняя хандра - зарядиться радостью, положительными эмоциями. Тем более, что вход на экспозицию свободный! И работает она до 4 ноября включительно.

ФЕСТИВАЛЬ "КОВЧЕГ"

С 18 по 20 октября в Воронеже во Дворце творчества детей и молодёжи в рамках духовно-просветительского форума «Под Покровом Пресвятой Богородицы» и традиционной «Покровской выставки-ярмарки» пройдёт 17-й международный фестиваль духовной авторской песни «Ковчег» в честь святителя Митрофана, первого Епископа Воронежского.

В фестивале примут участие авторы и исполнители, поэты и композиторы, дуэты и ансамбли, которые работают в жанре духовной авторской песни из города Воронежа, муниципальных образований Воронежской области и других городов РФ и ближнего зарубежья.

Прослушивание участников состоится в творческих мастерских по номинациям: «Автор-исполнитель (стихи и музыка автора)»; «Авторский дуэт»; «Композитор (автор музыки на стихи)»; «Исполнитель-солист»; «Вокальный дуэт – исполнители»; «Ансамбль»; «Поэт»; «Семья»; «Национальная духовная песня».

Выступление участников фестиваля будет оценивать жюри во главе с художественным руководителем форума, автором-исполнителем Сергеем Гребенниковым.

20 октября в 14.00 в большом зале Дворца состоится гала-концерт и награждение лауреатов фестиваля.

МОДНЫЙ ПОКАЗ

18 октября на пятой Luxury New Fashion Night воронежский дизайнер Татьяна Сулимина представит новую коллекцию. На «Разговор со шляпой» модельера вдохновила история жизни известного воронежского художника Александра Бучкури и его супруги Вассы.

- Цветовая гамма коллекции повторяет колористику одной из картин Бучкури. А главным аксессуаром коллекции стала шляпа «федора», столь актуальная в моде сейчас, - ее упоминает в своем рассказе очевидец, который последним видел художника. Этот аксессуар превращается в разговор Вассы с супругом. Таинственная история исчезновения наследия Бучкури легла в основу подачи образов в показе. Тайна будет ходить по подиуму! - поделилась Татьяна Сулимина с «Комсомолкой». Образы пропитаны духом художественной богемы - струящиеся текстуры и полупрозрачные материалы, умеренный блеск и нестандартное использование тканей, накидки, стиль oversize.

Дефиле пройдет в Marriott 18 октября в 18.30.

ВОРОНЕЖСКИЕ ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО БАЛЕТА

В театре оперы и балета продолжается пятый фестиваль «Воронежские звезды мирового балета», который посвящен творчеству Петра Ильича Чайковского. Региональную балетную школу на фестивале представляют премьер Большого театра, лауреат премии «Золотая маска» Вячеслав Лопатин, солистка Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Анастасия Першенкова, солистка театра «Русский балет» Анастасия Колесникова. Еще одна наша землячка Диана Косырева в этот раз выступает на фестивале в качестве прима-балерины Венгерского национального балета. Участниками гала-концерта станут Анастасия Першенкова, звезда мирового балета, приглашенный солист Большого театра Андрей Меркурьев, звезды Ростовского музыкального театра Мари Ито и Анатолий Устимов.

18 октября в 16.00 в Доме актера откроется фотовыставка «Дотянуться до звезд».

19 октября в 18.00 в театре покажут балет «Лебединое озеро». В партии Одетты-Одиллии Анастасия Колесникова.

20 октября в 18.00 пройдет гала-концерт с участием приглашенных солистов ведущих театров России и балетной труппы ТОБ.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ

Воронеж присоединится к Международной просветительской акции «Всеобщий музыкальный диктант», которая пройдет 19 октября в 54 городах России. Участники несколько раз прослушают авторский музыкальный отрывок и должны записать нотами услышанный материал. Всего предусмотрено 10 диктантов разной сложности и с разным количеством голосов. Проверить музыкальный слух и уровень своей музыкальной грамотности сможет каждый желающий.

Воронежцы могут попробовать свои силы двух вузах - музыкальный диктант пройдет в институте искусств и педагогическом университете. Начало в 12.00. Вход свободный.

КИНОФЕСТИВАЛЬ AMFEST

В Воронеже кинотеатре «Спартак» продолжается фестиваль американского кино Amfest.

18 октября в 19.00 покажут сборник из двух фильмов. «Звук тишины» - о специалисте по саунду квартир. В шумном Нью-Йорке такая профессия более чем важна. Новой клиенткой Питера становится Эллен, страдающая синдромом хронической усталости... Самый обаятельный американский дебют года, волнующий и сюжетом, и визуальными находками, и оригинальным саунд-дизайном. Ладно придуманный, с его идущей от интеллекта меланхолией и душевным юмором «выстреливает» и благодаря неожиданному актерскому дуэту Питера Сарсгаарда и Рашиды Джонс: их отношения складываются в настоящую лирическую симфонию большого города. «Настоящая американка» - о приехавшей в 1994 году в американскую семью по обмену студентке из бывшего Советского Союза. В день своего 17-летия, которое отмечает ее «американская семья», она попадает в ряд неудобных ситуаций, сталкивается с культурными предпочтениями пока мало известного ей западного мира... 16+

19 октября в 18.30 NIMIC (12+) короткометражка с Мэттом Диллоном. Режиссер Йоргос Лантимос демонстрирует абсолютное совершенство, создавая болезненно притягательный, наполненный паранойей и чудесами мир. 12 минут фильма, названного написанным с ошибкой словом «мим», «имитатор», остаются в памяти, как прилипчивый и сладкий кошмар.

19 октября в 19.00 комедия «Ода к радости» (18+) с Мартином Фриманом. Рухнуть в обморок на свадьбе друзей – только бедолага Чарли способен на такое: любые сильные (и особенно радостные!) переживания моментально отправляют его в забытье. Совсем трудно становится, когда Чарли знакомится с Франческой, абсолютной девушкой своей мечты. Ведь любовь и радость – то, что тебе запрещено по медицинским показаниям...

SATORI ОТ СЕРГЕЯ ПОЛУНИНА

19 октября всемирно известный артист балета Сергей Полунин привезет в столицу Черноземья нашумевшее танцевальное шоу Satori. Программа состоит из двух актов. В первом воронежцы увидят соло и дуэты звезд мирового балета.

- Для меня большая честь, что в российском туре согласились принять участие такие крутые танцоры, - отмечает Сергей Полунин. - В первом акте, в основном, будут выступать представители великой русской школы балета, в частности, Леонид Сарафанов - один из самых выдающихся исполнителей классической партии Па-де-де из балета «Дон Кихот». Леонид - обладатель удивительно чистой техники, был и остается для меня непререкаемым авторитетом. Я рад, что русскую школу классического балета в нашем шоу будет представлять именно Сарафанов со своей партнершей Елизаветой Кокоревой. Кроме того, в первом акте выступят солисты Театра Бориса Эйфмана Любовь Андреева и Олег Габышев, которые исполнят номер из балета Эйфмана «Реквием». Борис Эйфман воплощает собой настоящее искусство, самое высокое его качество - это настоящий мировой класс, очень дорогой и редкий. Для меня большая честь, что Борис Яковлевич разрешил использовать в программе свое произведение. Также в шоу «Сатори» состоится мировая премьера. Знаменитый датский танцор и хореограф Йохан Кобборг представит новое соло, которое создал специально для российского тура. Кобборг – один из лучших актеров в мировом балете, с Йоханом я сотрудничаю давно, и его новое соло АВС, мне кажется, получилось очень оригинальным.

Сам Сергей Полунин исполнит в первом акте три соло. Откроет шоу классика - «Диана и Актеон» в хореографии Агриппины Вагановой. Затем зрители увидят «Лунную сонату», созданную специально для японского фестиваля, посвященного Луне. А завершит первый акт ставшее уже легендарным соло Сергея Полунина Take Me To Church на музыку Hozier.

Второй акт шоу Сергея Полунина - собственно «Сатори». Это японский буддийский термин, обозначающий «внезапное пробуждение» или «просветление», которое можно обнаружить только через личный опыт. Satori – это проявление интуитивного опыта Сергея Полунина, благодаря которому он открыл для себя новый смысл танца в своей жизни.

Шоу пройдет в Event-Hall 19 октября в 19.00.

МУЗЕЙ В КИНО: «Ван Гог и Япония»

«Я завидую японцам», - написал однажды Винсент Ван Гог своему брату Тео. И выставка «Ван Гог и Япония», на основе которой снят фильм, показывает, почему. Хотя сам художник никогда не бывал в Японии, эта страна глубоко повлияла на его творчество. Он посещал галереи японского искусства в Париже и постепенно создавал свой неповторимый образ «страны восходящего солнца» - изучая, коллекционируя гравюры и обсуждая их с другими художниками. Съёмки фильма проходили не только на выставках во Франции и Нидерландах, но и в самой Японии - её уникальное наследие позволяет лучше понять искусство Ван Гога и увидеть всё его многообразие.

Фильм пройдет 19 октября в 15.00 в кинотеатре "Спартак".

ТЕАТР В КИНО: «Все о Еве»

20 октября в 18.00 в кинотеатре "Спартак" трансляция из театра Ноэла Кауарда "Все о Еве". История стареющей бродвейской дивы Марго Ченнинг, которая сталкивается с дерзкой энергией, хитроумием и амбициями своей фанатичной поклонницы, молодой актрисы Евы Харрингтон, конечно, просто создана для сцены. Ведь вся она – о жизни, подчиненной изменчивым симпатиям толпы, наркотической зависимости от восхищенных аплодисментов и о том, какую цену готовы платить люди, жаждущие успеха и славы. Спектакль – театральный триллер, сатира на нравы мирка жестокой индустрии. Есть здесь и желчный театральный критик, и ненадёжные собратья-актёры, и режиссёр, по совместительству любовник, и наивный драматург, и приземлённая подруга, и, конечно, особый сорт кошмара любой знаменитости – опасные фанаты. Ван Хове, склонный к минимализму в декорациях, верен себе и в этой постановке. Он щедро использует видео-проекции. В спектакле «Всё о Еве» они особо впечатляющие: с помощью блуждающих по сцене операторов можно видеть действия главной героини в задних комнатах гигантской гримёрки/гостиной. Они, как правило, резко контрастируют с происходящим на авансцене...

КОНЦЕРТ ВУНДЕРКИНДА

19 октября в Воронеж приедет на гастроли Варвара Кутузова. Имя 16-летней пианистки на слуху у любителей музыки разных стран. Ее выступления проходят по всему миру, критики называют ее талант феноменальным. Варвара Кутузова - лауреат всероссийских и международных музыкальных конкурсов, стипендиат благотворительного фонда Владимира Спивакова, фонда «Новые имена» и «Фонда Валерия Золотухина». Среди последних достижений юной пианистки - премии международного конкурса Дениса Мацуева Grandpianocompetition и телевизионного конкурса «Щелкунчик» (Серебряный Щелкунчик и приз зрительских симпатий), которые она завоевала в 2016 году, I премия юношеского международного конкурса NotaBene в 2017 году. В ноябре 2018 года Варвара получила премию и звание «Молодые дарования России».

Воронежцам Варвара Кутузова сыграет редко исполняемый Концерт для фортепиано с оркестром Клары Шуман. Дирижировать Воронежским симфоническим оркестром будет итальянский маэстро Джанкарло Де Лоренцо. В программе также прозвучит симфония № 3 Франца Шуберта и «Лавка чудес» Отторино Респиги.

Концерт пройдет в филармонии, начало в 18.00.

УБОРКА ДИВНОГОРЬЯ

Воронежцев приглашают поучаствовать в уборке территории заповедника Дивногорье - по берегам рек Дон и Тихая Сосна. Традиция эта возобновляется уже девятый год подряд. В этом году набирают две группы, которые 19 октября пойдут навстречу друг другу: одна от станции Дивногорская (где расположен монастырь), другая – от станции Копанище (остановка следующая после музея). Встреча участников уборки на станции Дивногорская в 9.30, на станции Копанище – в 9.45. Работа продлится до 17.00. В 13.00 волонтеров ждет обед в монастыре.

В 18.00 можно посетить культурную программу в резиденции Мел. Участники могут по желанию посетить службу в Дивногорском монастыре и посмотреть фильм о реке Дон. А 20 октября - просветительскую лекцию и творческие мастерские на территории музея-заповедника Дивногорье.

- Не забывайте теплые вещи, непромокаемую обувь, бутерброды, термосы, резиновые широкие перчатки для того, чтобы защитить х/б рабочие перчатки от намокания и грязи. И уточните расписание движения пригородных поездов, - посоветовали организаторы. - Уборка состоится при плюсовой температуре и если не будет снега. Дождь нам не помеха. Опыт показывает, что везде дождь, а в Дивногорье - сухо. Пусть прогнозы вас не пугают.

Волонтеры проведут раздельный сбор мусора: будут отдельно собирать пластик и стекло и отвезут в ближайшие пункты сбора.

ФЕСТИВАЛЬ ФАНК

В Воронеже продолжается второй ФАНК - фестиваль актуального научного кино.

Научный кинофорум покажет воронежцам 19 и 20 октября в арт-пространстве 1900 («Винзавод», Кольцовская, 24/2) новинки мирового документального кино – фильмы «Привет, робот!», «Самое неизведанное», «Изобретая будущее», «Почему мы креативны?», «Медведи Камчатки. Начало жизни», «Озеро Восток. Хребет безумия». Из этих картин зрители узнают, как роботы взаимодействуют с людьми в повседневной жизни, как возникла жизнь и что такое время, как феномен креативности отразился на творчестве известных исследователей, политиков, музыкантов и художников, как молодые ученые решают проблемы экологии в разных уголках планеты. После показов состоятся открытые дискуссии с экспертами в области психологии, биологии и философии.

В зоне VR-технологий каждый, надевший очки виртуальной реальности, сможет почувствовать себя космонавтом, отправиться в поисково-спасательную операцию вместе с волонтерским отрядом «Лиза Алерт» и побывать на одном из крупнейших нефтехимических заводов. Также гостям расскажут о современных технологиях и самых неожиданных и неочевидных фактах о VR.

В рамках фестиваля 18 октября в клубе Aura пройдет V Всероссийский Science Slam, научное стендап-шоу, в ходе которого молодые ученые из разных городов России доступно и увлекательно расскажут о собственных исследованиях и новейших научных идеях. Ребятня сможет испытать 3D ручку, порисовать на воде и провести настоящий химический эксперимент, а также стать свидетелями большого физико-химического шоу со спецэффектами OpenLab Show.

Вход свободный.

СОКРОВИЩА МУЗЕЕВ РОССИИ

В музее имени Крамского открылась выставка «Сокровища музеев России». Передвижная выставка показывает лучшие экспонаты, собранные в музеях страны. Воронежцам представили четыре десятка живописных полотен признанных мастеров - Тропинина, Шишкина, Куинджи, Крамского, Репина, Кустодиева, Крымова, Явленского, Фалька, Грабаря, Лактионова, Оссовского, Жилинского, Пименова, Киселевой и других художников, вошедших золотой фонд российской изобразительной культуры. В нашем городе в экспозиции участвую картины из 10 музеев – Омска, Ярославля, Москвы, Пскова, Калининграда и других городов. Выставку можно посмотреть до 10 ноября, вход свободный.

В рамках образовательной программы выставки 19 октября в 16.00 старший научный сотрудник музея имени Крамского Валерия Меремьянина прочитает лекцию «Бунтарь и художник – Иван Крамской».

Подробнее «Картины должны ездить к людям»: в Воронеже открылась выставка «Сокровища музеев России»