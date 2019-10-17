Альфа-Банк: спрос на биржевые облигации «Трансконтейнер» превысил 29 млрд рублей

Как передает kursdela.biz, сначала ориентир ставки первого купона составлял 7,5-7,65% годовых. Но вследствие высокого интереса инвесторов к выпуску данных бумаг, финальная ставка снизилась. Книгу заявок закрыли со ставкой в 7,3% годовых - и это соответствует эффективной доходности к погашению 7,43%. Следует отметить, что общий спрос превысил 29 миллиардов рублей.

«Инвесторы были крайне заинтересованы в выпуске облигаций ПАО «Трансконтейнер» перед проведением приватизации контрольного пакета предприятия. Из-за хорошо гранулированного спроса 4 раза снижали ориентир по ставке купона. В итоге, ставку зафиксировали на рекордно низком для предприятия значении в 7,3% годовых», — пояснил глава отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

Отмечается, что биржевые облигации ПАО «Трансконтейнер» размещались по открытой подписке. Выпуском предусматривается амортизация по 25% от номинала в даты выплат 7–10 купонов. Длительность купонного периода составляет полгода. Предварительная дату размещения была назначена на 23 октября.

Помимо Альфа-Банка, в организации размещения выступили также ВТБ Капитал и Райффайзенбанк.

Важно подчеркнуть, что ПАО «Трансконтейнер» - крупнейший в РФ контейнерный оператор, прибыль которого за 2018-й год достигла примерно 9,5 миллиарда рублей. В настоящее время парк компании насчитывает 74,1 тысячи штук контейнеров и 27,8 тысячи штук фитинговых платформ.