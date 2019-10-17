В Воронежской области усилят защиту прав дольщиков

Новые положения были утверждены в ходе очередного заседания регионального парламента.

Поправки к закону «О мерах по защите прав граждан – участников строительства многоквартирных домов на территории Воронежской области, перед которыми не исполнены обязательства по завершению строительства и (или) передаче им жилых помещений в собственность» были разработаны председателем Воронежской областной Думы Владимиром Нетёсовым, депутатами Александром Вериковским, Татьяной Головачёвой, Сергеем Колодяжным, Людмилой Ипполитовой.

Новыми положениями закона предусматривается возможность создания на основании нормативного правового акта правительства Воронежской области унитарной некоммерческой организации в форме фонда (Фонд по защите прав граждан участников долевого строительства Воронежской области). Эта организация, в случае возникновения необходимости, сможет участвовать в урегулировании обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства. Отметим, что на сегодняшний день в соответствующем реестре обманутых дольщиков нет.

Кроме того, действие закона будет распространяться на любые помещения в любых зданиях, строящихся с привлечением средств граждан, а не только на жилые помещения в многоквартирных домах.

– Таким образом, пострадавшими участниками строительства могут быть признаны, в том числе граждане, чьи средства были привлечены на строительство нежилых помещений и машиномест в многоквартирных домах или иных объектах недвижимости, – прокомментировал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Также, внесенными изменениями уточнены полномочия исполнительных органов власти области. Региональным законодательством на контролирующий орган Воронежской области была возложена функция по ведению реестра проблемных объектов, содержащего сведения о проблемных объектах и недобросовестных застройщиках, и реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены. Но на сегодняшний день федеральным законодательством предусмотрено, что единый реестр застройщиков, единый реестр проблемных объектов формируются в электронной форме в единой информационной системе жилищного строительства. Актуализация данных в этом реестре происходит автоматически, информация обновляется на ежедневной основе. Поэтому прием заявлений от граждан и формирование соответствующих реестров исполнительными органами власти региона больше не потребуется, что также нашло отражение в поправках к областному закону.

– Несмотря на то, что в ближайшие годы в России привычный механизм долевого строительства будет свернут окончательно, и его заменит система проектного банковского финансирования, что полностью исключит такое понятие, как обманутые дольщики, мы продолжаем совершенствовать региональный закон. Это важно, поскольку мы должны работать не только на будущее, но и учитывать потребности граждан и реалии сегодняшнего дня, быть готовыми законодательно поддержать жителей региона в решении актуальных вопросов. Сегодня на различной стадии строительства в Воронежской области находится 132 многоквартирных дома (площадь жилых помещений – около 1,5 млн кв м), строящихся в рамках договоров участия в долевом строительстве, – сказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.