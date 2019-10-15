2019-10-15T19:27:08+03:00
Общество

Воронежскому мальчику, перенесшему семь инсультов, срочно нужно лечение в Швейцарии

У Вовы Булавинцева началось что-то похожее на эпилептические припадки
Юрий КОЗЛОВ
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Вове Булавинцеву скорее нужно в Швейцарию - дорог каждый день!Вове Булавинцеву скорее нужно в Швейцарию - дорог каждый день!Фото: Юрий КОЗЛОВ
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Пятилетнему Вове Булавинцеву, перенесшему семь инсультов, срочно нужны деньги на поездку в Швейцарию. Там мальчика ждет профессор, делавший ему операцию, после которой ребенку стало значительно лучше.

- Полтора месяца назад у сына начались припадки, похожие на эпилептические, - рассказала мама Вовы Светлана Булавинцева. – Врач, к которому мы обращались, сказала, что не понимает, отчего они возникают. К тому же у сына сразу резко поднимается температура. Именно, чтобы исключить эпилепсию, мы собирались пройти обследование в Швейцарии. Но денег на это у нас нет, в благотворительный фонд, помогающий нам, средства поступают, но пока их мало.

Напомним, проблемы со здоровьем у Вовы начались, когда он попал в больницу с ротавирусной инфекцией. А потом начались инсульты – они шли раз в полтора месяца. Поставили диагноз – редчайшая болезнь мойя-мойя. Родители все перепробовали – лечились и в Москве, и в Воронеже. После седьмого инсульта Светлана даже мысленно попросила Бога забрать сына, лишь бы он не мучился. И после этого Вове полегчало – инсульты прекратились. Мальчику сделали операцию в Швейцарии в апреле 2016 года (деньги на нее собрали обычные люди, откликнувшиеся на призыв о помощи в соцсетях). Но теперь в Детскую университетскую больницу Цюриха нужно ездить регулярно для обследования – а денег на это нет.

КАК ПОМОЧЬ ВОВЕ

Отправьте короткий номер: 3443 слово СТЕША и через пробел любую посильную сумму, например, СТЕША 350

Или перечислите деньги через банковскую карту. Для этого нужно зайти на сайт: www.steshapomogu.ru, нажать кнопку «Хочу помочь» и заполнить раскрывающуюся форму, в поле «Комментарий к платежу» напишите ВОВА.

Деньги также можно отправить на счет:

Платежные реквизиты:

Наименование БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СТЕША»

ИНН 3663138440

ОГРН 1183600001078

КПП 366301001

Расчетный счет 40703810700000711005 Банк АО «Тинькофф Банк»

Корр. счет банка 30101810145250000974

ИНН банка 7710140679

БИК банка 044525974

В назначении платежа: ВОВА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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