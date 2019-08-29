Мама пятилетнего мальчика, пережившего семь инсультов: «Вова пошел на поправку после того, как я попросила Бога забрать его»

В Воронеже борется за свою жизнь маленький герой. Только так можно назвать пятилетнего Вову Булавинцева, сумевшего выкарабкаться после семи инсультов. Мама мальчика Светлана рассказала, как он мучился, когда еще был совсем малышом, и как сейчас сын пытается вернуться к нормальной жизни:

- Сначала мы попали в больницу с ротавирусной инфекцией. Болезнь протекала у Вовы очень тяжело, шесть дней он лежал без сознания. Взяли пункцию, сделали МРТ, поставили диагноз – герпетический энцефалит. Правая рука и правая нога у Вовы отказали. Вскоре мы узнали, что у моего сына был инсульт. Прошли реабилитацию, но в год и два месяца у Вовы опять начались судороги. Опять больница, МРТ. И снова инсульт, а через неделю – третий.

Собрался большой консилиум врачей. Они поставили тогда еще под вопросом диагноз мойя-мойя. Это редчайшее заболевание – если простыми словами объяснить, у Вовы очень узкие сосуды головного мозга, кровь плохо поступает, и велика вероятность ишемического инсульта. На вертолете сына отправили в Москву. Там подтвердили диагноз воронежских врачей. В столице случился четвертый инсульт. У Вовы отнялась левая рука, сосательный рефлекс пропал. Надо сказать, после каждого инсульта функции медленно возвращались, только правой ногой и правой рукой сын сейчас плохо владеет.

«НЕ ЗНАЕМ, ЧТО ДЕЛАТЬ С ВАШИМ СЫНОМ»

Светлана, видимо, за годы борьбы за жизнь сына, научилась держать себя в руках. О страшных мучениях ее и Вовы говорит спокойно, скорее как медик:

- В больнице имени Бурденко врач посоветовал нам операцию, - продолжила вспоминать она. - Мы уже к ней подготовились – я Вову понесла в палату. Врач уже оделся для операции. И тут он бежит – говорит, все отменяется. И что нам надо найти к главврачу.

Пошли туда. Главврач спросил, где наш папа (а муж как раз в это время в храме был, молился о здоровье сына). Пришел наш глава семьи. И тут нам главврач сказал, что очень велик риск летального исхода при операции – Вова маленький, у него очень большой отек мозга, таких пациентов у них не было. Поэтому операцию решили отменить.

Поехали назад в Воронеж на обычной машине, с подключичным катетером в теле сына. Провели неделю дома – пятый инсульт. Полежали в больнице, выписались, вскоре – шестой, потом седьмой - самый страшный. Инсульты шли примерно раз в полтора месяца. Вова перестал видеть, жевать, переворачиваться. У него были страшные боли – три недели подряд только и делал, что плакал навзрыд. Снова поехали лечиться в Москву.

Тут Светлана не выдержала – слезы навернулись на глаза. Но быстро справилась с собой. И сказала о самом важном:

- Я, наверное, морально надорвалась. Лежим мы в больнице, помню, Вова как-то дал понять, что хочет погулять по коридору. Зашли в какую-то темную палату. И такая четкая мысль у меня, практически молилась про себя. Думаю: «Господи, лучше забери сыночка, чтобы ему больше не было больно». Ну, подумала, пришли назад и легли спать. И вот с этой ночи случилось чудо Божье. Вовочка потихоньку стал приходить в себя.

«13 МИЛЛИОНОВ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НАМ ПОМОГЛИ СОБРАТЬ ТОЛЬКО ПРОСТЫЕ ЛЮДИ»

Было и еще одно чудо. В нашей очень часто жестокой жизни уже мало надежды на отзывчивость окружающих. Светлана на своем опыте убедилась, что на самом деле добрых людей немало. Хотя и других хватает:

- Мы с мужем не оставляли мысли сделать операцию. Размещали информацию по соцсетям, где только могли. Появились варианты в США, Израиле, Японии. Самый конкретный был в Швейцарии, в Детской университетской больнице Цюриха, – нам все расписали, сказали время возможного приема. Но когда нам прислали счет за эти услуги (нужно было внести предоплату), у нас руки опустились. На наши деньги это было 13 миллионов. Ни один фонд тогда нам не помогли. В Воронеже одна из очень крупных организаций, занимающаяся благотворительностью, сказала, что надо собрать кучу документов, и может быть, нам дадут 15 тысяч рублей. В общем, только помощь отдельных людей, а не каких-то крупных фирм помогла нам набрать деньги на лечение Вовы. Даже из Англии присылали.

Мама для Вовы - ангел-хранитель.Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Швейцарии нас хорошо приняли (это был апрель 2016 года). В России на височной доли мозга предлагали делать две операции – сначала на левой стороне, потом на правой. В Швейцарии сделали сразу на обоих. Потом оперировали затылочную часть и лобную. В итоге Вова перенес пять трепанаций черепа. После операций меня сразу пускали в палату, позволяли брать сына на руки. Сначала он был как новорожденный, даже не мог головку держать, потом потихоньку стал приходить в себя.

В клинике профессор Надя Хан, которая «вела» Вову, говорила, что если судить по МРТ, мой сын мог вести только существование, которое в народе называют «овощ». Клетки мозга, отвечающие за речь, вообще практически все отмерли. И только благодаря упорству сына, его стремлению к жизни, он смог сейчас уже произносить «Да», мотать головой, что означает «Нет», называть папу «Диму» - Ди (кстати, во время нашего разговора Вова, видимо, услышал, что говорят про отца и сказал как раз эти две буквы – Ред.). Еще он умеет различать цвета, может ползать, стоять, опираясь на стену.

Швейцарские врачи дали нам надежду, что Вова сможет однажды восстановиться и зажить относительно нормальной жизнью. Скорее всего, он будет практически немым (с этим уже, видимо, ничего не поделаешь). Зато есть вероятность, что сможет ходить, пусть и прихрамывая, руки будут нормально действовать. Ему надо пить много воды, не меньше литра в день. Ходим на занятия в «Парус надежды», на массаж, физиопроцедуры, в частные клиники.

Перевод медицинских документов из Детской университетской больницы Цюриха.Фото: предоставлено благотворительным фондом "Стеша".

Перевод медицинских документов из Детской университетской больницы Цюриха.Фото: предоставлено благотворительным фондом "Стеша".

Откуда у нас эта болезнь, понять не могу. Ни в моей семье, ни у родственников мужа и близко ни о какой мойя-мойя не слышали, пока с Вовой это не случилось. У младшей дочки Валерия (я уже была ею беременна, когда у сына случились последние три инсульта) все идет нормально (тьфу-тьфу-тьфу). Более того, это мне, наверное, какая-то компенсация за страдания Вовы, Лера для своих трех лет – очень развитый ребенок. Еще в год ей говорила, что нельзя шуметь и плакать, когда Вова спит – сразу затихала. Если он сейчас ее случайно заденет или толкнет, Лера не скандалит, а тихо говорит «Вовочка, аккуратно!».

17 сентября нам нужно ехать на обследование в Швейцарии. Там, в частности, будут выяснять, не грозят ли Вове припадки эпилепсии. До середины сентября нам нужно собрать на все эти процедуры за границей 2,5 миллиона рублей. У нас после всех трат никаких сбережений не осталось. Снова надеемся на чудо – помощь добрых людей.

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