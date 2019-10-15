2019-10-15T14:58:36+03:00
Общество

Региональный почетный знак «Служение и долг» смогут получить представители местного самоуправления

Воронежская областная Дума утвердила соответствующие поправки в региональный закон о наградах, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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В первоначальной редакции документа на награду, которая носит имя Семена Сабурова, могли претендовать только действующие руководители высокого уровня в региональной власти. Корректировки позволят получить ее чиновникам федерального и муниципального уровня, которые отметились исключительными заслугами в деле развития Воронежского края.

Соответствующие поправки в закон «О наградах Воронежской области» были внесены депутатами в ходе очередного заседания регионального парламента, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

В ряд положений закона внесен ряд существенных изменений. Так, ранее данным почетным знаком могли быть награждены только действующие руководители высокого уровня региональной власти. В новой редакции документа областной награды могут быть удостоены как действующие, так и бывшие руководители в структурах федеральной власти, а также лица, замещающие муниципальные должности или высшие должности муниципальной службы.

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Как подчеркнул спикер регионального парламента, почетный знак Воеводы Семёна Сабурова «Служение и долг» является мерой морального поощрения и никаких льгот или денежного поощрения при его получении не предусмотрено. Им может награждаться не более 3 человек в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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