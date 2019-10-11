С 2020 года воронежским учащимся продлят период льготной покупки билетов на электрички

На реализацию этих целей из бюджета области дополнительно будет выделено более 2 млн рублей.

Решение о продлении сроков льготного проезда на электричках для обучающихся в различных образовательных учреждениях Воронежа принято в ходе 48-го заседания регионального парламента.

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На сегодняшний день льгота для тех и других действовует с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря включительно.

Изменениями в региональный закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области» срок действия такой меры соцподдержки, как льготный проезд школьников (в возрасте старше 7 лет), а также студентов вузов и техникумов на железнодорожном транспорте в летний период существенно увеличится. С 2020 года билет на пригородные электрички в полцены обучающиеся младшего возраста смогут покупать до 30 июня, а студенты до 20 июля. На эти цели дополнительно потребуется около 2 млн руб. из областного бюджета.

Председатель Воронежской областной Думы также напомнил, что действующей редакцией закона данная мера социальной поддержки установлена по 31 декабря 2021 года.