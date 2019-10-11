Воронеж может стать центром Всероссийской студенческой стройки

Отличившихся в 2019 году представителей студотрядов Воронежского государственного технического университета наградили накануне в вузе и теперь лучшие из них отправятся на Всероссийский слет студенческих отрядов. Он пройдет в Кремле 25 - 27 октября с участием президента России.

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- Отлично, что вы создали самостоятельную сильную организацию и подаете пример студентам, которые приходят в вуз, - отметил в начале награждения ректор ВГТУ Сергей Колодяжный.

Кроме него на торжестве присутствовали руководитель Воронежского регионального отделения «Российских студенческих отрядов» Ярослав Зубащенко и председатель областного совета Союза строителей Владимир Астанин. Гости поздравили бойцов с заслуженными успехами, а их в 2019 году было немало.

Например, студотряды ВГТУ работали на атомных объектах в Воронежской, Ленинградской и Челябинской областях, участвовали в строительстве Чаяндинского Нефтегазоконденсатного месторождения в Республике Саха (Якутия), принимали участие в возведении Крымского моста, а также организовывали отдых детей на юге и занимались перевозками пассажиров по всей России.

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- У ВГТУ есть программа стратегического развития имущественного комплекса до 2025 года. В рамках этой программы студенческие архитектурные бюро уже внесли необходимые предложения о новых корпусах и общежитиях университета: какими они хотят их видеть. Один из таких проектов – новый корпус опорного университета на Московском проспекте. И вуз выходит с предложением, чтобы его возведение стало Всероссийской студенческой стройкой, - сообщил Сергей Колодяжный.

Ректор предложил студентам озвучить эту идею на Всероссийском слете. Ребята, в свою очередь, поддержали инициативу руководителя вуза.

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СПРАВКА «КП»:

На базе ВГТУ действует 17 студенческих отрядов, общей численностью более 300 человек. 2019 год для членов студотрядов стал знаковым и объединил три юбилейные даты: 60 лет движению «Студенческие отряды», 55 лет студенческим отрядам Воронежской области и 15 лет Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».