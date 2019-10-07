2019-10-07T17:34:40+03:00
Общество

Абоненты «Газпром межрегионгаз Воронеж» смогут передавать показания приборов учета через Viber и СМС.

Для удобства абонентов в ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» расширил список сервисов по передаче показаний приборов учета
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Теперь это можно сделать не только через сайт компании www.vrgaz.ru, через оператора call-центра компании по телефону 202-03-19 или по электронной почте office@vrgaz.ru, через мобильное приложение «Мой газ».

Новые способы передачи показаний газового счетчика включают в себя отправку СМС-сообщений или сообщений через популярный мессенджер Viber.

Для передачи данных СМС-сообщением необходимо отправить информацию следующего содержания «номер лицевого счета пробел показания прибора учета в целых метрах кубических», например, «1234567890 1234», на номер 8-930-400-31-25. Если приборов учета больше одного, то через пробел нужно добавить показания второго счетчика в последовательности, как они перечислены в квитанции по оплате за газ, например, «1234567890 1234 5678».

Фразы «лицевой счет», «номер лицевого счета», «л/счет» и другие, в текст сообщения добавлять не нужно. Обратите внимание, что сообщения, переданные с ошибками формата, к учету приниматься не будут!

Стоимость отправки одного СМС-сообщения определяется тарифным планом вашего оператора сотовой связи.

Процедура передачи показаний через Viber тоже проста: необходимо добавить в контакты номер 8-930-400-31-25, либо найти чат-бот «Межрегионгаз Воронеж» в строке поиска в «Паблик аккаунтах». В ответ на приветствие чат-бот попросит собеседника ввести номер лицевого счёта, затем — текущие показания прибора учёта. После этого робот сообщит о том, что показания приняты, и предложит перейти в платежный сервис.

Передача показаний через все сервисы, кроме оператора call-центра, доступна круглосуточно, в тот числе в выходные и праздничные дни.

«Газпром межрегионгаз Воронеж» напоминает, что в связи с изменениями «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», начиная с сентября 2019 года, передача показаний счетчика газа производится до 25 числа каждого месяца включительно. Своевременная передача показаний необходима для правильного начисления платежей за потребленный природный газ!

ИСТОЧНИК KP.RU

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