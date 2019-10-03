В столице Черноземья прошла пресс-конференция «РИФ-Воронеж 2019»

3 октября 2019 года в пресс-центре «Интерфакс» состоялась пресс-конференция, посвященная деловой программе и этапам подготовки фестиваля интернет-технологий РИФ-Воронеж 2019. Участники пресс-конференции говорили об истории фестиваля и развитии IT-отрасли, о значимости поддержки региональной власти для проекта, о деловой программе юбилейного фестиваля.

Фестиваль интернет-технологий РИФ-Воронеж 2019 пройдет 18 и 19 октября в Expo Event Hall Сити-парка «Град». Организаторы фестиваля «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов» Воронежской области и рекомендательный проект «Like&Go». Генеральный партнер – международная IT-компания «VRP Consulting».

Открыл пресс-конференцию Алексей Антиликаторов, директор «Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов» Воронежский области. Он рассказал, что фестиваль начинался как частная инициатива. А в 2013 году проект получил поддержку от государства в лице Правительства Воронежской области. «Государство в лице Правительства региона гармонично включилось в процесс организации. РИФ-Воронеж становится с каждым годом ярче и интереснее: поднимаются новые актуальные темы, о событии узнают на российском и международном уровне». - Подчеркнул Алексей Антиликаторов.

Директор «Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов» также обратил внимание журналистов на то, как развивалась IT-сфера региона. За десять лет в Воронеже увеличилось число IT-компаний, значительно выросло число сотрудников, задействованных в этом секторе. Расширилось взаимодействие вузов и компаний региона. Постоянно открываются новые специальности, востребованные на рынке. «Воронеж зарекомендовал себя как один из центров информационно-коммуникационной сферы России. Он входит в топ-5 городов в рейтинге кадрового потенциала регионов России в сфере ИКТ*» - отметил Алексей Антиликаторов. (*исследование компании Accenture: кадровый потенциал регионов России в сфере ИКТ «IT Skills Index» в 2019 году. Сравнение идет по трем показателям: подготовка ИКТ-специалистов, рынок ИКТ-кадров и спрос на них со стороны компаний).

Алексей Филиппов, руководитель оргкомитета фестиваля интернет-технологий РИФ-Воронеж 2019 (в течение 10 лет руководит проектом), рассказал, как изменился РИФ за 10 лет. В 2009 году было всего 3 потока и 1200 участников, онлайн-трансляция выступлений не велась. В 2018 уже было 6 потоков, 4600 участников и 3700 онлайн-зрителей. В 2019 году организаторы добавили седьмой поток и намерены перешагнуть отметку в 5000 очных участников.

Алексей отметил, что десять лет назад, в 2009 году Воронеж стал одним из 13 городов, в которых прошел региональный интернет-марафон (РИФ). И уже в первый год участия воронежское мероприятие стало лучшим. Сейчас РИФ-Воронеж по масштабу и качеству контента третий после Москвы и Санкт-Петербурга. «В первый же год из коммерческого события форум превратился в значимый общественный проект. 2009-2010 годах форум был именно «айтишным». А затем формат стал меняться, все больше внимания уделялось бизнесу. Этот форум идеально подходит для того, чтобы передавать знания о том, как развивать бизнес, продвигать его с помощью такого мощного канала как интернет. Мы каждый раз удовлетворяем прямой спрос наших слушателей, наших партнеров на знания», - сказал Алексей Филиппов. Он подчеркнул, что с приходом государства в 2013 году появились новые возможности, РИФ-Воронеж сделал качественный рывок, расширилась деловая программа, вырос уровень приглашенных спикеров. «Но главное - за десять лет РИФа мы смогли сохранить его душу», - отметил руководитель оргкомитета.

Завершилась пресс-конференция выступлением Александра Сапрыкина, программного директора фестиваля интернет-технологий РИФ-Воронеж 2019. Он рассказал, что в 2019 году деловая программа будет проходить в 7 залах одновременно. В сумме это порядка 84 часов образовательный выступлений, более 110 спикеров из 19 городов и 4 стран. 40% - это эксперты из Воронежа. Региональные компании готовы делиться знаниями на серьезном профессиональном уровне. Аудитория фестиваля широкая - от директоров до студентов. Программа формируем так, чтобы каждый человек, приходя на РИФ-Воронеж, нашел что-то для себя. «Основные направления программы: маркетинг и продажи для бизнеса, интернет-маркетинг для профессионалов, занимающихся продвижением. Есть секции для разработчиков – это достаточно узкие темы для специалистов. Есть секции по кадрам, они направлены как на компании, так и на молодежь, студентов. Очень интересные секции для дизайнеров» - пояснил Александр Сапрыкин. Он подчеркнул также, что седьмой поток будет по содержанию максимально приближенным к практике: разбор региональных кейсов, мастер-классы, круглые столы.

Напомним, что фестиваль интернет-технологий РИФ-Воронеж 2019 пройдет 18 и 19 октября в Expo Event Hall Сити-парка «Град». Участие в РИФ-Воронеж 2019 бесплатное, необходима регистрация на сайте rifvrn.ru.

Справка «КП»

Региональный интернет-форум (РИФ) проходит в Воронеже с 2009 года. В 2013 году мероприятие получило поддержку «Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов» Воронежской области, подтвердив статус значимого для региона события.

Организаторы:

Областное казенное учреждение «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов», www.innoros.ru

Рекомендательный проект «Like&Go!», www.likengo.ru

Генеральный партнер:

Международная IT-компания «VRP Consulting», www.vrpconsulting.ru

При поддержке:

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, www.minsvyaz.ru

Российской ассоциации электронных коммуникаций, www.raec.ru

Правительства Воронежской области, www.govvrn.ru

Администрации городского округа город Воронеж, www.voronezh-city.ru

Партнер регистрации: Группа компаний «РЕЛЭКС», http://relex.ru

Место проведения: Expo Event Hall, http://expoeventhall.ru/, Воронежская область, Рамонский р-он, пос.Солнечный, ул. Парковая 3, Сити-парк «Град»