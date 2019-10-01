Бывший прокурор Воронежской области оценил своего преемника

Пост ушедшего на повышение Николая Шишкина может занять прокурор Калужской области Александр Гулягин. В ближайшее время его кандидатуру должна рассмотреть воронежская областная Дума. «Человек компетентный, знающий, глубоко подготовленный, поэтому Генеральный прокурор принял решение направить его на участок с большим объемом работы», - сказал о своем преемнике Николай Шишкин.

На встрече с журналистами, которая прошла 1 октября, бывший прокурор Воронежской области поделился видением дальнейшей работы ведомства в регионе.

- Не вызывает тревогу, что со сменой руководителя что-то затеряется либо выпадет из поля зрения. Есть наработанная система, которая не требует ежеминутного влияния прокурора области. Нельзя сказать, что дело «Горэлектросети» или какое-то еще уйдет в сторону: мы способны обеспечить системный надзор за ходом расследования. Что касается дальнейшей работы преемника: если им будет замечена реальная возможность оптимизировать какое-то направление работы, влить в него новый дух создания - то это будет хорошо. Если все остается на прежнем уровне - тоже хорошо. И это не моя оценка. У нас три недели работали 33 человека из аппарата Генеральной прокуратуры и очень внимательно, системно все проанализировали. Не то что провалов, даже недостатков в работе не было выявлено. Все благодаря сильному коллективу единомышленников.

Николай Шишкин отметил один из показателей работы: за последние годы в регионе снизилось число тяжких преступлений.

- В 2000 году я был заместителем прокурора области, курировал криминальный блок. По статистике, тогда за год совершалось 400 и более умышленных убийств. Сейчас – около 90. Это тот показатель, который не скроешь и не приукрасишь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Николай Шишкин рассказал, как воронежские политики пытались «сливать» прокурорам компромат. По словам бывшего руководителя областной прокуратуры, подобное нередко можно наблюдать накануне выборов. (Читать далее.)