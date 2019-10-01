2019-10-01T17:17:21+03:00
Общество

Николай Шишкин рассказал, как воронежские политики пытались «сливать» прокурорам компромат

По словам бывшего руководителя областной прокуратуры, подобное нередко можно наблюдать накануне выборов
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Экс-прокурор Воронежской области Николай Шишкин.Экс-прокурор Воронежской области Николай Шишкин.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

Сегодня, 1 октября, состоялась прощальная пресс-конференция Николая Шишкина, до недавних пор - прокурора Воронежской области, а ныне - заместителя генпрокурора РФ по Сибирскому федеральному округу. Один из вопросов, заданных журналистами, касался возможных случаев давления на сотрудников ведомства со стороны властей.

- Мы всегда говорим, что мы вне политики, - начал Николай Шишкин . - Но мы не на Луне живем, а на Земле. И нас касаются те процессы, которые здесь происходят - предвыборная кампания, те или иные кадровые движения в регионе. Это не секрет, что нашими руками люди пытаются решить свои политические вопросы. Вбрасывают компромат, какую-то информацию, которая нас заставляет осуществлять проверочные мероприятия. Стараемся от этого уходить. Да, мы обязаны проверять ту информацию, которая к нам приходит. Но мы ни в коем случае не пытаемся лить воду на чью то мельницу. Проверили, отправили - и пусть уже власть оценивает ту или иную ситуацию.

Как отметил Николай Шишкин, коллеги из других регионов сообщали о фактах прямого давления со стороны местных властей - тогда приходилось информировать Генпрокуратуру, чтобы стабилизировать ситуацию. В Воронежской области до этого ни разу не доходило.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Потоп в Воронеже попал на видео
В Воронеже, сосну, повисшую на проводах, спилили
«Квадра»: «В том, что провалился грузовик, виноваты подрядчики»
Воронежский «Буран» подписал еще одного вратаря
Мошенник отправил воронежцу песок вместо игровой приставки
Мать солдата, погибшего под Воронежем, подала иск в Европейский суд
Насколько подорожает проезд в Воронеже, станет известно в течение десяти дней
В Воронеже выступит ЛСП
Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке
В центре Воронежа две девицы залезли на козырек магазина и там застряли
Владимир Нетёсов: «В ходе обеспечения ясельными местами в детсадах региона было создано около 600 дополнительных рабочих мест»
Воронежцам бесплатно покажут «Сокровища музеев России»
В Воронеже грузовик ушел под асфальт
Воронежский чиновник Минобороны забрал из премий подчиненных 2,9 миллиона рублей