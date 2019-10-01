Николай Шишкин рассказал, как воронежские политики пытались «сливать» прокурорам компромат

СЕГОДНЯ 17:11 2019-10-01T17:17:21+03:00

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Сегодня, 1 октября, состоялась прощальная пресс-конференция Николая Шишкина, до недавних пор - прокурора Воронежской области, а ныне - заместителя генпрокурора РФ по Сибирскому федеральному округу. Один из вопросов, заданных журналистами, касался возможных случаев давления на сотрудников ведомства со стороны властей.

- Мы всегда говорим, что мы вне политики, - начал Николай Шишкин . - Но мы не на Луне живем, а на Земле. И нас касаются те процессы, которые здесь происходят - предвыборная кампания, те или иные кадровые движения в регионе. Это не секрет, что нашими руками люди пытаются решить свои политические вопросы. Вбрасывают компромат, какую-то информацию, которая нас заставляет осуществлять проверочные мероприятия. Стараемся от этого уходить. Да, мы обязаны проверять ту информацию, которая к нам приходит. Но мы ни в коем случае не пытаемся лить воду на чью то мельницу. Проверили, отправили - и пусть уже власть оценивает ту или иную ситуацию.

Как отметил Николай Шишкин, коллеги из других регионов сообщали о фактах прямого давления со стороны местных властей - тогда приходилось информировать Генпрокуратуру, чтобы стабилизировать ситуацию. В Воронежской области до этого ни разу не доходило.

ИСТОЧНИК KP.RU