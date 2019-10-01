Лот нововоронежских атомщиков приобрели на благотворительном аукционе за 100 тысяч рублей

28 сентября 2019 года представители Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) и Опытно-демонстрационного инженерного центра по выводу энергоблоков из эксплуатации (ОДИЦ) (входят в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») приняли участие во втором благотворительном бале «Сердце Воронежа», состоявшемся в рамках ежегодной акции «Белый цветок».

На балу прошёл аукцион, в открытой части которого НВАЭС и ОДИЦ представили совместный лот, состоящий из картины нововоронежского фотохудожника Дмитрия Костина и образца шлакового компаунда* – уникального продукта технологии плазменной переработки слаборадиоактивных отходов.

Совместный лот НВ АЭС и ОДИЦ стал одним из главных в открытой части аукциона. Стартовая цена составила 50 тыс.рублей. В результате торгов лот был приобретён за 100 тыс. рублей. Всего было собрано около 900 тыс.рублей.

Все средства пойдут в благотворительный фонд помощи онкобольным детям Воронежской области «ДоброСвет» на реализацию проекта «Срочная диагностика» – оплату высокотехнологичных исследований в федеральных медицинских центрах Москвы и Санкт-Петербурга. Эти исследования не входят в программу ОМС, но без них зачастую невозможна точная постановка диагноза и корректировка лечения. На деньги, полученные после проведения благотворительного аукциона, фонд «ДоброСвет» поможет нескольким десяткам тяжелобольных детей.

«В настоящее время лечение детской онкологии выходит на совершенно новый уровень. Но для того, чтобы повысить процент выздоровления, нужна очень точная, дорогостоящая диагностика. Я надеюсь, что наше общее дело, которому мы вместе служим по зову сердца, поможет сбыться мечте всех детских онкологов – ни один ребенок не умрет от рака», – сказала заведующая онкогематологическим отделением химиотерапии Воронежской областной детской клинической больницы № 1 Наталья Юдина.

«Фонд «ДоброСвет» на протяжении 10 лет оказывает помощь детям, которые столкнулись с тяжелым недугом, покупает лекарства, оплачивает диагностические процедуры, оказывает психологическую помощь детям и родителям, проводит реабилитационные программы. За это время удалось помочь 550 семьям. От лица детей и их родителей я выражаю огромную благодарность всем за проявленное милосердие и отзывчивость», – отметила директор благотворительного фонда «ДоброСвет» Александра Роднищева.

Организаторами благотворительного бала «Сердце Воронежа» выступили Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и благотворительный фонд «ДоброСвет».

Справочно:

*Шлаковый компаунд – первый переплав слаборадиактивных отходов – одежда, обувь, стекло, бумага. Переплавлялся в комплексе плазменной переработки радиоактивных отходов Опытно-демонстрационного инженерного центра по выводу энергоблоков из эксплуатации. Температура переплава свыше 1600 градусов.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

«Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации» (ОДИЦ) является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Компания создана 16 января 2013 года с целью безопасного вывода из эксплуатации остановленных атомных энергоблоков. Основной состав персонала ОДИЦ имеет многолетний опыт эксплуатации энергоблоков №1-2 Нововоронежской АЭС. Инновационные технологии, осваиваемые ОДИЦ в процессе вывода этих блоков, впоследствии станут референтными для тиражирования на других АЭС России и зарубежья.

Информационно-демонстрационный учебный центр ОДИЦ