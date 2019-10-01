Нововоронеж отметил свой 62-й День рождения

Праздник в городе атомщиков проходил несколько дней. Выставка военной техники, ретро-автомобилей, декоративно-прикладного творчества, концерт Духового оркестра Дворца культуры, учащихся Детской школы искусств имени В.В.Силина и воспитанников Дома детского творчества, конкурсно-развлекательный фестиваль «НовоФест», квест «Старк жив!», конкурс детского рисунка, шахматный турнир и др. Практически во всех районах были организованы площадки, которые в общей сложности посетили более 7 тыс. человек.

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Одним из самых ярких моментов стало шествие 28 трудовых коллективов города по центральным улицам. Колонну возглавили горожане, чьи имена внесены в «Книгу добрых дел». В этом году в неё включили Татьяну Зуеву, которая уже 28 лет является директором школы №4, а также заместителя директора по капитальному строительству Нововоронежской АЭС Владимира Озерова, трудовой стаж которого на НВ АЭС насчитывает 46 лет. Самую многочисленную делегацию составили атомщики (более 500 человек) под руководством директора Нововоронежской АЭС Владимира Поварова. Замыкали колонну представители городской Думы и администрации.

«Наш город и станция – единое целое. Нововоронежскую АЭС сегодня можно назвать «атомной витриной», а Нововоронеж являетесь лучшим среди атомных городов, чем мы гордимся! Благодаря нашим жителям с каждым годом он становится всё краше и лучше», - отметил глава администрации городского округа город Нововоронеж Владимир Лещенко.

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На главной городской площади по традиции чествовали юбиляров супружеской жизни. Супруги Смородиновы в этом году отмечают 50-летний юбилей совместной жизни, супруги Фошины – 55-летний, а супруги Фетисовы и Гуньковы – 60-летний. Слова поздравлений со сцены прозвучали и в адрес семьи Карнаух: молодожёны заключили свой брак в нововоронежском отделе ЗАГС в день празднования Дня города. Также накануне праздника на свет появился нововоронежский «богатырь» весом 4,5 кг и ростом 53 см, родителей которого отметили памятными подарками.

Праздничный вечер продолжили творческие коллективы города. Они представили концертную программу «Город первых», с которой ранее успешно выступили на первом Международном форуме-фестивале «Созвездие городов Росэнергоатома» в Волгодонске. Далее на сцену вышли солисты эстрадного хора «FERMATA» Воронежского концертного зала, заслуженная артистка Воронежской области Ольга Чиркова с ансамблем народных инструментов «Отрада» (г. Воронеж), группа «Всегда!» (г. Москва), а также популярная российская певица Слава. Завершился день грандиозным шоу – музыкальным салютом.

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В эти дни в Нововоронеже проходили многочисленные спортивные мероприятия – городской турнир по баскетболу «Оранжевый атом», межрегиональный турнир по синкекусинкай, соревнования по лапте и городкам, мини-футболу, велосипедным гонкам, роликовым конькам, товарищеская встреча по хоккею команд «Уран» и «Новик», показательные выступления воспитанников воронежской школы парусного спорта на городском водохранилище.

Ко Дню города и предстоящему 75-летию Великой Победы было приурочено открытие обновлённой «Стены памяти», на которой представлены портреты нововоронежцев-участников Великой Отечественной войны. Её создание стало возможным благодаря победе городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в конкурсе социально-значимых проектов Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (Фонд «АТР АЭС») и конкурсе благотворительных проектов Группы компаний АSE (Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом»).

«Мы должны помнить каждого нашего земляка, который внёс вклад в Победу русского народа над немецкими захватчиками», - сказал глава города, председатель Фонда «АТР АЭС» Николай Нетяга.

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Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС введен в эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС