Владимир Нетёсов: «В ходе обеспечения ясельными местами в детсадах региона было создано около 600 дополнительных рабочих мест»

30 сентября председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» проинспектировал новый детский сад в Воронеже, построенный в рамках данного национального проекта.

Детский сад №22, открывшийся в июле этого года, построен рядом с домами кооператива «Учитель» и фактически выполняет целый ряд ключевых задач в рамках комплексного решения вопросов образования в Воронежской области. Это и обеспечение малышей местами в дошкольных учреждениях, и сохранение квалифицированных кадров в системе образования Воронежа, и создание новых рабочих мест.

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Отметим, что квартиры в «учительском» микрорайоне предназначены для работников образования и реализовывались по льготной цене. Строительство домов началось в 2013 году по инициативе Воронежского обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ. Первый дом сдан в эксплуатацию в декабре 2015 года, еще два – в августе 2019 года. Всего построено 988 квартир «под ключ» по цене квадратного метра в 29 тыс. руб., что почти вдвое ниже цен, сложившихся в данном районе города. Это была самая масштабная в России стройка льготного жилья для работников образования.

Проектная мощность детского сада – 280 мест. Здесь работает 12 групп: 3 группы для детей ясельного возраста и 9 групп для детей в возрасте от 3 до 7 лет. С учетом востребованности дошкольного учреждения в настоящее время количество воспитанников составляет 330 детей.

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Проект детского сада уникален с точки зрения архитектурного решения и планировки и не имеет аналогов в Воронеже. Групповые помещения оснащены необходимым игровым и интерактивным оборудованием, мебелью и дидактическими пособиями и материалами. За детским садом закреплена благоустроенная территория с прогулочными площадками, оснащенными необходимым игровым оборудованием, имеется спортивная площадка.

Заведующая детским садом Инга Меркулова провела экскурсию для председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова. Они осмотрели, как проведено благоустройство территории, зашли в помещения ясельной группы, пищеблок, зимний сад, спортивный зал, медицинский кабинет, информационно-библиотечный центр, музыкальный зал, студию ИЗО, кабинет английского языка, детскую лабораторию.

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Стоимость строительства детского сада составила 251 млн 614 тыс. руб., из них средства областного бюджета – 183 млн 98 тыс. руб., средства городского бюджета – 68 млн 516 тыс. руб.

– В рамках нацпроекта «Демография» на создание в детских садах региона мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет выделен 1 млрд 47 млн рублей, из них 890 млн рублей – средства федерального бюджета. До конца 2019 года средства на данные цели будут освоены в полном объеме. Суммарно по итогам 2019 года в дошкольных учреждениях Воронежской области будет создано 4322 места для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, – сообщил Владимир Нетёсов. – В 2020-2021 годах будет продолжена работа по созданию 2603 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет средств из федерального и областного бюджетов.

Председатель Воронежской областной Думы также отметил, что все учреждения уже обеспечены кадрами, прошедшими нужную подготовку или, при необходимости, курсы повышения квалификации. Всего было создано порядка 600 дополнительных рабочих мест.

Персональный контроль за реализацией нацпроектов закреплен и за депутатами Воронежской областной Думы. В настоящий момент на депутатском контроле в районах области находится 68 объектов только капитального строительства в рамках нацпроектов – это школы, детсады, физкультурно-оздоровительные комплексы, культурно-досуговые центры, медицинские объекты, системы водоснабжения в сельских населенных пунктах и т.д.

- Сегодня областные парламентарии в постоянном режиме проводят мониторинг всех закрепленных за ними объектов, находятся в постоянном контакте с местными администрациями и руководителями подрядных организаций – в целом работы соответствуют утвержденному графику и срокам, срывов нигде не допущено, - отметил Владимир Нетёсов.