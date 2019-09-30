В Нововоронеже прошли торжества в честь 55-летия со дня пуска первого энергоблока Нововоронежской АЭС

В большом зале Дворца культуры собрались более 700 нововоронежских атомщиков – работников АЭС и ветеранов предприятия. На собрании присутствовали почётные гости: руководители Концерна «Росэнергоатом» и ГК «Росатом» представители различных дивизионов атомной отрасли, надзорных органов, первые лица Воронежской области, депутаты Государственной Думы.

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«55-летний юбилей Нововоронежской АЭС – знаменательная дата в истории страны и Воронежской области. С момента пуска первого энергоблока наш регион был практически полностью избавлен от дефицита электроэнергии. Сегодня электроэнергия Нововоронежской АЭС совместно с трудовой энергией коллектива атомной станции позволяет нам не только успешно реализовывать экономические проекты, но и решать все задачи, которые мы перед собой ставим. Имея такой мощный ресурс, как Нововоронежская АЭС, наш регион с уверенностью смотрит в завтрашний день», – сказал в приветственном слове губернатор Воронежской области Александр Гусев.

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В честь юбилея АЭС Александр Викторович наградил наивысшей наградой региона, почётным знаком Правительства Воронежской области «Благодарность от земли Воронежской» директора Нововоронежской АЭС Владимира Поварова. Знаком отличия «За заслуги перед Воронежской областью» были награждены руководители высшего звена Нововоронежской АЭС Анатолий Фёдоров, Игорь Гусев и Николай Нетяга.

«Вся славная история Нововоронежской АЭС связана с освоением технологий ВВЭР. Здесь вводились в эксплуатацию первые экспериментальные, а затем и головные энергоблоки. Опыт, полученный нововоронежскими атомщиками, лег в основу безопасной эксплуатации десятков энергоблоков как в России, так и за рубежом. На сегодняшний день Нововоронежская АЭС – это высочайшие стандарты качества эксплуатационной безопасности. Ваши победы – это победы Концерна «Росэнергоатом», Госкорпорации «Росатом» и России», – отметил генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом», первый вице-президент по сооружению ОА Инжиниринговая компания «АСЭ» Андрей Петров.

Медалями «За заслуги в развитии Концерна «Росэнергоатом», «За заслуги в повышении безопасности атомных станций», почётными грамотами и благодарностями Концерна были награждены 94 работника Нововоронежской АЭС.

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После торжественного собрания состоялось открытие памятника первому реактору ВВЭР. Инициатива создания памятника принадлежит ветеранам Нововоронежской АЭС и была поддержана руководством атомной станции, Концерном «Росэнергоатом» и ГК «Росатом». Честь открыть памятник выпала генеральному директору АО «Концерн Росэнергоатом» Андрею Петрову и директору Нововоронежской АЭС Владимиру Поварову.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

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Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС