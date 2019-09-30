2019-09-30T15:30:04+03:00
Общество

Как воронежцам перестать лениться на работе

Пять способов победить прокрастинацию
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фото: открытый банк данных.фото: открытый банк данных.
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Порой даже самым заядлым трудоголикам не хочется работать, и это вполне нормально: таким образом мозг старается избежать переутомления. Но если мы испытываем приступы лени, каждый раз входя в офис, если руководство начало косо на нас посматривать, то пора задуматься о причинах безделья и способах борьбы с ним.

Почему мы не хотим работать?

Лень может быть следствием усталости. В этом случае отдых - единственный выход из ситуации. Нужно, как минимум, выспаться, прогуляться, а лучше - взять отпуск или хотя бы пару дней отдохнуть. Если причина в плохом самочувствии, проблемах со здоровьем, то, не затягивая, обращайтесь в медцентры Воронежа. Если вам просто надоела работа, ежедневное общение с одними и теми же людьми, то лучше уйти в другую компанию или записаться на курсы дополнительного образования, чтобы освоить новую профессию.

Если уважительных причин для нежелания работать нет, то, скорее всего, у вас прокрастинация. Если кратко, то это постоянное откладывание дел на потом. При этом прокрастинаторы мучаются угрызениями совести из-за того, что тратят драгоценное время на перекусы, перекуры, чтение забавных постов в соцсетях - на что угодно, лишь бы не на действительно нужное. Если у вас именной такой случай, расскажем, как с эти бороться.

Пять способов победить прокрастинацию

Начните работать

Не ждите часа икс, когда прокрастинация пройдет сама собой. Соберите волю в кулак, выберите не самую сложную задачу и принимайтесь за работу. Если вы ограничены во времени, не покидайте офис в течение дня. Тем, кому такой способ не помогает, некоторые психологи советуют обманывать себя и начинать работу как бы невзначай, будто вы и не собирались всерьез браться за дело, а просто решили набросать пару тезисов для доклада - и дело сдвинулось с мертвой точки.

Мотивируйте себя

Повесьте мотивационные плакаты или записки. Они должны вызывать эмоциональный отклик и побуждать к труду. Если этого мало, придумайте себе вознаграждение. Оно должно быть соразмерно объему работы. Например, сделали презентацию - купите любимые сладости, сдали квартальный отчет или крупную проектную работу - порадуйте себя походом на концерт.

Обратитесь за помощью к окружающим

Узнайте у коллег и друзей, как они справляются с ленью. Может, вам подадут несколько интересных идей. Попросите кого-нибудь помочь вам или проверить объем и качество выполненных заданий. Если привлечете других людей, то будет неудобно отказываться от работы.

Устраните отвлекающие факторы

Возможно, вам мешают проблемы с родственниками или любимым человеком. Решите их или измените отношение к ситуации. Наведите порядок на рабочем месте, там не должно остаться ничего лишнего. Если вы постоянно отвлекаетесь на игры или ленту в Инстаграме, ограничьте доступ к развлекательному контенту.

Поставьте цель

Чтобы перестать лениться, нужна реалистичная, четко сформулированная цель, которая отражает ваши интересы. Если она оказалась глобальной и требует, как вам кажется, титанических усилий, разделите ее на мелкие, простые задачи. Для каждой установите дедлайн. По вечерам составляйте план работы на завтра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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