Выходные в Воронеже: День города, арт-терапия, фестиваль по автозвуку и тюнингу

ДЕНЬ ГОРОДА

21 сентября воронежцы отметят 433-й день рождения города. В программе празднования множество событий - как давно полюбившихся горожанам, так и новинок. В этом году праздник посвятили Году театра. Посмотрите, на какую из площадок вам отправиться - День города-2019 в Воронеже: Железный человек, Лев Лещенко и арт-фестиваль

В День города у памятника Платонову воронежцев ждет кукольный театр

В День города в Воронеже пройдет фестиваль книги

На спортивный фестиваль в Воронеж приедет хор Magnetus

Воронежцы продегустируют блюда разных национальностей и оценят народные костюмы

ЭКСКУРСИЯ-БРОДИЛКА

С 21 сентября в музее имени Крамского начинаются экскурсии-бродилки. В игровой форме можно посмотреть экспозицию работ художника Василия Криворучко «Всем сердцем любивший Россию», посвященной 100-летию со дня рождения известного воронежского мастера.

- Увлекательный квест в форме вопросов познакомит с произведениями искусства, которые создал Василий Криворучко во время путешествия по разным странам. Многие картины посвящены истории России. Участникам нужно будет ответить на 16 вопросов, среди которых предлагается найти картину по фрагменту или названию, либо придумать свой вариант наименования того или иного произведения, - объяснили в музее.

Принять участие в игре-бродилке можно по 6 октября включительно в рабочее время музея, пройти ее могу дети от 8 лет и взрослые.

МУЗЕЙ В КИНО: «Палладио. Власть архитектуры»

21 сентября в кинотеатре "Спартак" покажут новый фильм из художественного цикла. Палладио и его «Четыре книги о архитектуре» являются неотъемлемой частью любого курса по архитектуре. Идеальное чувство пропорций, чистые линии, увлечение сценографией и идея слияния архитектуры и природы (все его виллы становятся органической частью окружающего пейзажа севера Италии) сделали Палладио архитектором, повлиявшим на всю последующую европейскую традицию, в особенности английскую. В фильме «Палладио» о значении архитектора для мировой культуры рассуждают профессора Старого и Нового света, а также студенты, архитектуроведы и историки искусства. Начало в 15.00.

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ТЕАТР В КИНО: «Мэтью Борн: Лебединое озеро»

22 сентября в кинотеатре "Спартак" пройдет трансляция из театра Лондона - покажут балет "Лебединое озеро" в постановке Мэтью Борна. Это самая удачная его работа. На всем известную музыку Чайковского придумана другая история, сохраняющая связь с привычной и любимой, но все же другая: история о человеческом одиночестве, страхе, агрессии, комплексах, пороках общества. Особенность постановки в том, что женский кордебалет заменен мужским: полтора десятка безупречно сложенных, владеющих сложной пластикой танцовщиков, сильных, мужественных, и, в конце концов, диких и агрессивных. Действие происходит в современной Англии, в центре внимания - история душевных терзаний Принца, бесконечно одинокого, нелюбимого бесчувственной Королевой, отторгнутого лживым обществом, жаждущего идеальной любви и находящего ее не в женственной Одетте, как в оригинале Петипа-Иванова, а в Лебеде. Именно так, в Лебеде, а не в девушке, превращенной в лебедя злым гением Ротбартом. Строго говоря, назвать «Лебединое озеро» Борна балетом в классическом понимании этого слова нельзя. Сам режиссер характеризует его как «пьеса без слов»: слегка безумная смесь актерской игры, танца, пластических экзерсисов и световых эффектов. Начало в 18.00.

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ФЕСТИВАЛЬ ПО АВТОЗВУКУ И ТЮНИНГУ

22 сентября в Воронеже впервые пройдет финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу LFest 2K19. На него съедутся порядка 120 участников из разных регионов России. На Адмиралтейской площади будут представлены автомобили-чемпионы, призеры и участники этапов разных европейских и мировых форматов по автозвуку.

Участники продемонстрируют свой опыт и умение в создании мощных звуковых проектов.

Приобщиться к миру автозвуковой индустрии можно 22 сентября с 12.00 до 22.00.

Чемпионат пройдет в рамках празднования Дня города, на нем вручат Кубок мэра Воронежа.

КАЗАЧЬЕ БРАТСТВО

22 сентября в микрорайоне Подгорное пройдет праздник «Казачье братство» Его посвятят памяти первого атамана хутора Подгорное Ивана Сушкова.

В программе показательные выступления военно-патриотических клубов и спортсменов Центра конно-спортивной джигитовки Воронежской области, концерт казачьих фольклорных коллективов, соревнования среди воспитанников военно-патриотических клубов и учащихся казачьих кадетских корпусов. Будет работать полевая кухня.

Праздник пройдет с 12.30 до 17.00 на территории конно-спортивного клуба «Старица».

УРОК АРТ-ТЕРАПИИ

22 сентября воронежцев приглашают на урок арт-терапии. Бесплатный мастер-класс проведет преподаватель Воронежского художественного училища Елена Петрихина. Все принадлежности для рисования желающим предоставят.

Кроме того, на площадке сотрудники Воронежского клинического центра медицинской профилактики проведут ряд викторин и тестов, направленных на борьбу со стрессом и вредными привычками, профилактику заболеваний - «100 вопросов о здоровье», «Психология цвета», «Эмоции - основа здоровья» и тест на выявление стресса.

На урок арт-терапии горожан ждут с 14.00 до 16.30 на первом этаже атриума ТРК «Арена» (б.Победы 23б).

К 100-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ВОРОНЕЖА

В музея имени Крамского работает выставка первого почетного гражданина Воронежа. «Всем сердцем любивший Россию» - экспозиция, посвященная 100-летию со дня рождения Ваcилия Криворучко.

В выставочном зале показывают живопись, графику, скульптуру мастера - более 150 произведений художника, созданных в период с 1950-х по 1994 годы - из собраний Воронежского музея имени Крамского, Воронежского краеведческого музея, Лискинского историко-краеведческого музея, Новоусманской межпоселенческой библиотеки. Помимо известных картин «Воронеж – стройкам коммунизма», двух триптихов «Новоронежская атомная», «Ветер времени», «Колокола (Ростовские звоны)», «За честь Отчизны», «За землю Русскую», «Набат» представили малоизвестные произведения из частных и музейных коллекций.

Выставку дополнили деревянные скульптуры, созданные в 1960-е годы, личные вещи художника, старинные книги XVII–XIX веков.

Экспозиция продлится до 6 октября.

125-ЛЕТИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Воронежскому краеведческому музею 125 лет! Торжества откроет 20 сентября выставка «На перекрестке тысячелетий» в здании на Плехановской. Она представит редкие документы и экспонаты, проливающие свет на историю создания и пополнения уникальных музейных коллекций. Ожидается, что мероприятие посетит внук Стефана Зверева - первого заведующего Воронежским губернским музеем, священника, преподавателя кадетского корпуса, руководившего музеем до 1919 года.

В настоящее время фонды краеведческого музея насчитывают более 170 тысяч единиц хранения. В его экспозициях и запасниках содержится более 5 тысяч экземпляров редких книг, свыше 1600 единиц старинных и древних образцов керамики и фарфора, ценная этнографическая коллекция из более 3,4 тысяч предметов, а также большие коллекции оружия, нумизматики, фалеристики, бонистики, филателии.Подразделениями краеведческого являются музей «Арсенал», «Дом-музей Дурова», корабль-музей «Гото Предестинация».

ПЛАТОНОВСКАЯ ВЫСТАВКА

В музее имени Никитина открылась выставка «Прошу оставить как есть». Она посвящена жизни и творчеству Андрея Платонова. Проект приурочен к 120-летию со дня его рождения.

Многие художественные произведения Платонова, изданные при жизни писателя, подвергались неоправданному редактированию. Он болезненно переживал сокращения и переиначивание текстов, о чем свидетельствуют его записи на полях машинописей: «Прошу оставить как есть», «Прошу считать по-моему». На первой странице книги «Одухотворенные люди», вышедшей в 1942 году, Платонов написал: «Сокращенное издание, сильно переработанное редактурой – до искажения». В 1946 году, после выхода рассказа «Возвращение», его перестают печатать. В «оттепель» 60- те же самые заредактированные произведения переиздаются.

Большая часть платоновского архива (неопубликованные рассказы и повести, романы, киносценарии и пьесы) была издана в авторской версии и прокомментирована относительно недавно. Владимир Васильев в 80-х годах в своей книге «Андрей Платонов. Очерк жизни и творчества» заметил: «Читатель разминулся с Андреем Платоновым при его жизни, чтоб познакомиться с ним в 60-е годы и открыть его заново уже в наше время». Выставка знакомит с творчеством художников, которых вдохновили эти произведения Платонова. На выставке представлена графика Анатолия Смирнова по мотивам повестей и рассказов «Сокровенный человек», «Река Потудань», «Фро», «Ювенильное море», «Такыр». А также серя акварелей Василия Дмитриенко. Она посвящена сюжету лирически-пронзительной и в тоже время философской повести «Джан». Наряду с графическими работами на выставке представлены фотографии и прижизненные издания воронежской периодики и книг Андрея Платонова.

Выставка будет работать в здании Мещанской управы (ул.Плехановская, 3) до 6 ноября.

НАДПИСИ НА СТЕНАХ

В выставочном зале музея имени Крамского работает экспозиция фотографий режиссера Эл Эрсбурн.

Елена Родина в 2015 году, после 16 лет проживания за границей (Токио, Нью-Йорк, Берлин), где творила под именем Эл Эрсбурн, вернулась в родной город Воронеж. Ее привлекли надписи на стенах, заинтересовала тема анонимных авторов.

- Что объединяет первобытных людей, писавших и рисовавших на скалах, с людьми XXI века, которые также пишут послания согражданам, оставаясь инкогнито? Являются ли надписи на стенах произведением искусства, криком души или же просто оскорблением для города? Эти вопросы режиссер ставит перед воронежцами, гостями города и, конечно, самой собой. Экспозицию составили 17 фотографий, а также видеоматериалы, - сообщили в музее.

Выставка продлится до 22 сентября.