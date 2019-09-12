День города-2019 в Воронеже: Железный человек, Лев Лещенко и арт-фестиваль

21 сентября воронежцы отметят 433-й день рождения города. В программе празднования множество событий - как давно полюбившихся горожанам, так и новинок. В этом году праздник посвятили Году театра. Посмотрите, на какую из площадок вам отправиться.

«ТАНЦУЮЩИЙ ГОРОД», ЛЕВ ЛЕЩЕНКО И «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

Главная площадка праздника расположится у театра оперы и балета. В 11.00 здесь начнется церемония открытия Дня города, в 12.30 - гала-концерт лауреатов фестиваля «Танцующий город», в 20.00 на сцену выйдет звезда эстрады Лев Лещенко.

В 10.00 студия Wizart Аnimation покажет премьеру мультсериала «Снежная королева». В 11.00 в сквере Бунина пройдет научный квест «Старк жив», где желающие смогут собрать костюм героя популярных комиксов - Железного человека. А в это же время У «Никитинки» стартует книжный фестиваль, а в Пушкинском сквере художник Николай Провоторов покажет шаржы на известных воронежцев.

ШОУ ЭКСКАВАТОРОВ, РЕТРО-МАШИНЫ И АВТО СПЕЦСЛУЖБ

На площади Ленина по традиции покажут авто-мото-технику. Посмотреть разные виды машин можно уже с 8 утра. В это время там начнется интерактивная программа «Покорители воды»: свое мастерство в шоу «Волшебный экскаватор» продемонстрируют водители железных ковшей, а воронежцы смогут поучаствовать в аттракционе «Услышь голос воды». С 11.00 можно посмотреть винтажные машины в «Театре ретро-авто» (от пл.Ленина в сторону ВГУ), а также технику и оборудование МЧС и МВД.

«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК», СТАТУИ, КОРАБЛИ И ХОРОВОДЫ

У входа в Кольцовский сквер откроется благотворительная ярмарка «Белый цветок» по сбору средств на лечение онкобольных детей. В самом сквере развернется театр живых скульптур. В 12.00 начнутся показательные выступления судомоделистов, а в 19.00 стартует водно-свето-музыкальное шоу.

А у Агропрома с 10 утра развернется театр спорта с фотовыставками, показательными выступлениями и мастер-классами спортсменов. А в 17.00 здесь пройдет программа «Русские хороводы».

КУЗНЕЦЫ, МАСТЕРА И ХУДОЖНИКИ

На ул.Карла Маркса с 10.00 развернется «Театр мастеров» с выставкой декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. А у театра кукол в 10.00 стартует пятый фестиваль кузнечного и литейного искусства «Якорь».

На Советской площади в 12.00 стартует масштабный фестиваль искусств ProArtFest. Воронежцев ждут ярмарки авторских изделий, тематические мастер-классы, выставки и концертная программа.

ФЕСТИВАЛЬ КОЛОКОЛЬНОЙ МУЗЫКИ И КОНЦЕРТЫ

Проспект Революции превратится в территорию искусств. На Никитинской площади с 11 утра начнется программа «Карнавал творчества», выступят «Союз Кремлевцев», ансамбль «Голоса Придонья» и Воронежский хор имени Масалитинова.

У колледжа имени Ростроповичей пройдет финал десятого фестиваля детских духовых оркестров «Адмиралтейская площадь» (в 11.00) и выступят юные исполнители (в 13.00).

На пр.Революции, 30 в 11.00 споет группа «Дождя не будет», а на пр.Революции, 22 выступит перуанский ансамбль Laramarka..

У памятника Пятницкому с 11.00 начнутся выступления детских коллективов и пройдет программа «Три кота». А с 14.00 нон-стопом пройдут выступления лауреатов фольклорных фестивалей «В славном городе Воронеже» и «Русь стозвонная».

У площади Победы в 11.00 начнется фестиваль колокольной музыки, а вечером выступят рэперы. У Центрального телеграфа с 18.00 стартует эстрадная программа «Поющие в погонах» с участием ансамблей «Донская застава» и «Альянс».

В Петровском сквере с 16.00 научат танцевать аргентинское танго.

ПЛАТОНОВ - ВОРОНЕЖ - ТЕАТР

У памятника Платонову в 11.00 стартует большая программа, посвященная 120-летию писателя «Платонов. Воронеж. Театр». Выступит кукольный фетровый театр. Покажут постановки кукольных театров по произведениям Платонова. Пройдут мастер-классы по изготовлению театральных масок, пальчиковых кукол, бумажного кукольного театра. А также можно будет посмотреть фотовыставку на платоновскую тему, сфотографироваться в театральных костюмах и послушать презентацию аудио-гида «Воронеж Платонова».

КАРНАВАЛ В НИКИТИНСКОМ

Большие развлекательные программы запланированы в парках.

В Никитинском сквере в 15.00 начнется уличный карнавал с участием артистов Никитинского театра и художников.

В «Алых парусах» с 11.00 начнется фестиваль «Воронеж - город дружбы». Здесь пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, выставка национальных костюмов, дегустация блюд национальных кухонь, турниры по национальным видам спорта и концерты. Здесь же можно будет посмотреть спектакли детских театров и фотовыставку «Трезвый Воронеж».

В Центральном парке с 12.00 пройдет праздничная программа с концертами и дегустацией десерта.

РЕГАТА, СВЕЖАЯ МУЗЫКА И САЛЮТ

На водохранилище в 8.00 стартует регата «Гонка на «Почетный флаг». На Адмиралтейке в 14.00 стартует фестиваль молодежных музыкальных групп Fresh sound с участием групп

Ну а в 21.00 небо над водохранилищем раскрасит салют - стрелять будут с дамбы Чернавского моста. Фейерверк продлится 13 минут.