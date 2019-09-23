Председатель Воронежской облдумы принял участие в благотворительной акции «Белый цветок»
21 сентября председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов стал одним из почетных гостей Центральной благотворительной ярмарки «Белый цветок! Область Добра!», которая проходила в Кольцовском сквере Воронежа.
В текущем году мероприятие, состоявшееся в рамках традиционной Недели Добра и Милосердия, прошло с участием представителей разных районов Воронежской области с продукцией, являющейся их визитной карточкой: сувениры и изделия народных промыслов, хлебобулочная и кондитерская продукция, продукция пчеловодства и т.д. Для горожан и гостей праздника были организованы мастер-классы, игры и конкурсы для детей.
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов приобрел несколько сувениров на благотворительной ярмарке. Он напомнил, что все вырученные в ходе этих мероприятий средства будут переданы на лечение детей, страдающих онкологическими заболеваниями, и призвал всех воронежцев активнее участвовать в этом традиционном проекте.
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– Благодаря акции «Белый цветок», инициированной Воронежской Епархией, Митрополитом Сергием, в нашей области с 2012 года собрано более 70 миллионов рублей на помощь онкобольным детям. Это очень важная акция и самое главное, что именно дети становятся активными участниками Недели Добра, потому что все поделки, которые можно приобрести на благотворительной ярмарке, сделаны воронежскими школьниками, – сказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.
Депутаты Воронежской областной Думы также приняли участие в Неделе Добра, поддержав акцию «Белый цветок» в своих избирательных округах.
Благотворительная акция «Белый цветок» в 2019 году проводилась в Воронежской области с 15 по 22 сентября. Цель акции – оказание помощи детям с тяжелой формой онкологии. В настоящее время в акции принимают участие почти все благотворительные организации г.Воронежа и тысячи неравнодушных жителей. Всего за годы проведения благотворительной акции «Белый цветок» в Воронежской области (2012 – 2018 гг.) было собрано 74 млн. 802 тыс.
ИСТОЧНИК KP.RU