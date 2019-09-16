Захар Прилепин в Воронеже: «Удивительно, как люди, ненавидящие Донбасс, играют в наших фильмах советских офицеров»

На фестивале традиционной культуры «Русское лето» инициатор форума Захар Прилепин пообщался с воронежцами не только по поводу выхода своей книги о Есенине, но и на политические темы. Вопросы во многом «кружили» вокруг нынешних отношений России и Украины и участия писателя в операциях на Донбассе. Знание соседней страны не понаслышке сподвигло Прилепина на написание нового романа, в котором будут отражены частично корни конфликтов России-Украины с давних времен. «Комсомолка» собрала несколько цитат Захара Прилепина со встречи.

НОВАЯ КНИГА – О ЗАПОРОЖСКИХ И ДОНСКИХ КАЗАКАХ

- Я начал работать над книгой из истории XVII века, действие происходит на Дону. XVII век - определяющий для русской истории. Это эпоха, когда жили патриарх Никон, Авакуум, Степан Разин, Семен Полоцкий, д’Артаньян и капитан Морган - прообраз одного из героев из «Пиратов Карибского моря» - они жили одновременно. Я пытался представить, кто бы из них победил, если бы они встретились вместе. Голливуд выпускает время от времени замечательные фильмы, как они покоряли Америку – про замечательных ковбоев, индейцев. Они из непродолжительной истории умудрились сделать супершоу и классные картины для всего мира. А у нас в истории такое количество сногсшибательных историй, непридуманных подвигов, казачьих, стрелецких походов – любые «Пираты Карибского моря» рядом не стояли. Взять хоть казаков, которые на стругах по 20-30 человек атаковали турецкие военные корабли, которые в пять раз выше, с пушками. И побеждали, турки зачастую просто бежали со своих кораблей. Огромное количество походов было совместных - запорожцев и донцов. С 1638 года запорожские и донские казаки взяли неприступную крепость Азов. И четыре года удерживали. На эту тему бы можно было снять уже 50 блокбастеров. А нет даже ни одного сценария.

И вот я обложился документами. Изучаю двухтомник переписки запорожских казаков с государем Алексеем Михайловичем. Что поразительно, запорожские казаки говорили на русском языке. Писавшие турецкому султану, писали на русском, а не на украинском…

Захар Прилепин в Воронеже.Фото: Ярослав ИВАНОВ

УКРАИНУ ВОЗЛЮБИТЬ И ЗАДУШИТЬ В ОБЪЯТИЯХ

- В XVII веке в Украине происходило тоже самое что и сейчас - гражданская война. Между одной частью запорожских казаков, которые хотели быть подданными московского царя, и теми, кто тяготел к польской стороне. Конфликты длились десятилетиями. Воюют издавна две Украины: Украина Богдана Хмельницкого, Щорса, маршала Рыбалко, Алеся Бузины и Украина Мазепы, Бандеры, Петлюры. Это давний мучительный процесс. И завтра он никуда не денется. Ждать, что Украина рассыплется, не стоит. У нас в 90-х процессы распада были куда более серьезные. И мы как-то выбрались. У Украины есть своя литература, свои песни. У них нет Чехова и Толстого. Но и у чехов нет Чехова и Толстого. Есть свои другие писатели. Гоголь отличался от всех русских писателей. Юзефович говорит: нужно спокойно принимать исторические уроки, а не вперять в наше прошлое раздраженные взгляды человека, который пытается расставить оценки. Надо с любовью к Украине относиться. Все – «наши», и надо прощать. Так что надо Украину возлюбить и задушить ее в объятиях.

ОБ УЧАСТИИ В ОПЕРАЦИЯХ НА ДОНБАССЕ

Мой батальон не совершал убийств мирных граждан. Перестрелки и военные операции всегда были вблизи, но не в самих населенных пунктах. С двух сторон люди в форме друг друг убивали – да, это война. Смысл войны в нанесении поражения живой силе и технике противника. Ничем другим солдаты не занимаются. Нас обстреливали из 120-х минометов, запрещенных Минскими соглашениями (у меня были большие потери в батальоне, много ребят остались инвалидами - без рук, без ног) – и как в нас стреляли, так мы им и отвечали. Я этим не горжусь. Что сказать. Если ты - ребенок цветов, занимайся другими вещами.

СРЕДИ АКТЕРОВ, ТЕЛЕВЕДУЩИХ, ПИСАТЕЛЕЙ МНОГО НЕНАВИДЯЩИХ ДОНБАСС

На самом деле в шоу-бизнесе, литературе, музыке, кино, театре, среди телеведущих много тех, кто против Донбасса, и будут пить шампанское, если его захватит ВСУ. Просто они не афишируют свою позицию. Их огромное количество, их большинство в системе шоу-бизнеса. Макаревич - самый смелый, молодец, он хоть в открытую говорит, что ему не симпатичны ополченцы. Все бы они так говорили. Чтобы нам было понятно, с кем мы имеем дело. А то на них вся страна любуется, а для них Донбасс – это зло. Они хотели бы, чтобы ополченцы проиграли и их посадили в тюрьму. И притом почему-то играют советских героев, комиссаров в фильмах про войну. Один Пашинин вскрылся и уехал воевать за ВСУ. Молодец, хотя бы честно. А вы ну не играйте тогда офицеров, играйте тогда ребят нетрадиционных взглядов, зачем вы переодеваетесь в советскую форму, вы же это ненавидите? Они говорят: «Мы просто артисты...».