2019-09-16T13:48:17+03:00
Экономика

ВТБ обеспечил бесплатное пополнение карт клиентам «Возрождения» в своих банкоматах

Нововведение действует с сентября
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ВТБ развивает сервис пополнения карт сторонних банков в своих банкоматах. С сентября к данной технологии присоединился банк «Возрождение». Теперь его клиенты могут бесплатно вносить наличные на дебетовые и кредитные карты в банкоматах ВТБ.

Сервис стал доступен благодаря объединению банкоматных сетей группы ВТБ и банка «Возрождение». Услугой уже сейчас могут воспользоваться обладатели карт платежных систем Visa, Mastercard и «Мир». Лимит на транзакцию зависит от типа банкомата – до 50 или до 200 купюр. При этом количество операций по пополнению карт банка «Возрождение» не ограничено.

«Услуга пополнения карт сторонних банков доступна во всех банкоматах ВТБ с функцией внесения наличных. На сегодняшний день это почти 6,8 тыс. устройств, из них около половины обладают функциями замкнутого оборота наличных. В будущем мы планируем наращивать долю многофункциональных устройств в сети банка, что позволит ещё больше повысить привлекательность сервиса», - прокомментировал Валерий Чулков, член правления ВТБ.

«Придерживаясь стратегии ВТБ, мы стремимся предлагать новые цифровые услуги на рынке. ВТБ запустил данную технологию в апреле этого года. За это время клиенты совершили более 160 тыс. операций на общую сумму свыше 1,2 млрд рублей. Услуга гарантирует клиентам других банков практически мгновенное поступление средств и исключает необходимость поиска банкомата своей кредитной организации. К концу года мы планируем выйти на ежемесячный оборот в размере 1 млрд рублей», - отметил Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.

«Теперь наши клиенты смогут использовать обширную объединенную банкоматную сеть ВТБ и «Возрождения» для бесплатного внесения денежных средств и дальнейшего погашения кредитов в мобильном банке без посещения офисов. Это еще один значительный шаг в рамках объединения инфраструктуры группы ВТБ», – отметила Наталья Шабунина, заместитель председателя правления банка «Возрождение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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