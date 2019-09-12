2019-09-12T18:27:48+03:00
Общество

Владимир Нетёсов поздравил народную артистку России Екатерину Молодцову с юбилеем

Ученица Марии Мордасовой стояла у истоков создания отделения сольного народного пения Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей
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12 сентября председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов поздравил с юбилеем народную артистку Российской Федерации, почетного гражданина города Воронежа, заведующую отделением сольного народного пения Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей Екатерину Молодцову.

Ученица великой Марии Мордасовой, солистка прославленного хора имени Массалитинова и ансамбля «Русская гармонь» Екатерина Молодцова, в прошлом сама выпускница этого музыкального колледжа (тогда училища), стояла у истоков создания отделения сольного народного пения – так, говорит артистка, воплотилась в жизнь ее мечта о создании воронежской школы народных певцов-профессионалов.

Сегодня ее выпускники успешно работают в Воронежском государственном академическом русском народном хоре имени Массалитинова, коллективе «Воронежские девчата», ансамбле песни и пляски Российской армии им. Александрова, а также в коллективах других регионов страны.

Председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов по приглашению Екатерины Молодцовой посетил музыкальный колледж, где в присутствии педагогического коллектива, выпускников разных лет и студентов поздравил народную артистку с 70-летием, вручил Почетную грамоту Воронежской областной Думы за заслуги в области культуры и искусства, а также большой вклад в воспитание подрастающего поколения, и пожелал здоровья, оптимизма, творческих успехов и благодарных учеников.

– Для меня главное, что русская песня живет. Я училась у Марии Мордасовой, нынешняя молодежь – у меня. Вот и выходит, что наши воронежские традиции продолжаются, – сказала Екатерина Молодцова.

Артистка поблагодарила председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова и депутатский корпус регионального парламента за поздравления и поддержку учебного заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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