В следующем году социальную доплату воронежские пенсионеры будут получать из федерального бюджета

В частности, депутаты утвердили законопроект об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в регионе на следующий год, необходимой для определения суммы социальной доплаты к пенсии. В Воронежской области прожиточный минимум пенсионера в 2020 году составит 8750 рублей. Для определения величины прожиточного минимума, который устанавливается сроком на год, специалисты учли данные Воронежстата, стоимость потребительской корзины в регионе и другие затраты.

Как напомнил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, законопроект «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Воронежской области на 2020 финансовый год» был разработан для установления суммы социальной доплаты к пенсии.

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В рамках обсуждения законопроекта депутаты высказали предложение посвятить один из ближайших «Часов исполнительной власти», которые регулярно проводятся в Воронежской областной Думе, вопросам пенсионного обеспечения жителей региона.