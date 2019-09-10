2019-09-10T20:01:32+03:00
Экономика

Клиенты ВТБ в ЦФО на треть увеличили число транзакций по картам во время отдыха за рубежом

ВТБ проанализировал транзакционную активность розничных клиентов в период с 1 июня по 31 августа 2019 г., сравнив ее с летними месяцами прошлого года
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В этом году число туристов, выбравших зарубежный отдых, выросло на 31%. Количество жителей Центрального федерального округа, выехавших за границу, увеличилось на 29%. Среди клиентов ВТБ в этом федеральном округе количество транзакций увеличилось на 34% до 3,2 млн. Всего жители округа потратили за пределами страны 13,4 млрд рублей, что на 5% больше, чем годом ранее.

В целом по России число транзакций клиентов ВТБ за рубежом выросло на треть по сравнению с прошлым годом до 6,1 млн. Общий объем трат увеличился до 23,5 млрд рублей.

В тройку стран-лидеров с наибольшей транзакционной активностью вошли Италия, Испания и Турция. Пятерку зарубежных стран по объему трат традиционно возглавила Италия – этим летом клиенты ВТБ совершили там операции на 3,8 млрд рублей. Далее идут Испания (2,9 млрд руб.), Турция (1,9 млрд руб.), Франция (1,8 млрд руб.) и Германия (1,1 млрд руб.). «Новичком» топ-30 рейтинга наиболее популярных направлений отдыха стала Южная Корея, вытеснив из списка Люксембург. Средний чек по карточным транзакциям составил в этом году 4 тысячи рублей, лидером по данному показателю стала Италия (7,7 тыс. рублей).

Третий год подряд наибольшее число операций клиенты ВТБ совершают в Испании (более 658 тыс. транзакций, что на 28% больше чем прошлым летом). В первую пятерку также вошли Беларусь (651 тыс. транзакций), Турция (501 тыс.), Италия (496 тыс.) и США (366 тыс.).

Расходы туристов из Центрального федерального округа в период летних отпусков в топ-30 стран увеличились в супермаркетах на 20%, в ресторанах и барах – на 19%. На 26% вырос интерес к посещению театров, концертов и кино. Максимальное число транзакций в этих категориях как обычно было совершено в Испании и Италии.

А вот покупки в магазинах одежды и обуви увеличились всего на 3%, объем трат на аренду авто – на 5%, при этом на заправках обороты увеличились сразу на 13%.

Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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